飲食業缺3成人手！人工低是最大問題？餐飲集團：年輕人重視工作意義！5個留才妙招！

飲食業長期面對人手短缺的問題，加上年輕人入行意慾低，令業界面臨青黃不接的困境。餐飲集團更指，現時經營成本上漲，亦難以加薪留人。

香港餐務管理協會會長楊位醒表示，疫情下有老闆讓員工放無薪假，不少年輕員工為生計而轉行。（資料圖片）

香港餐務管理協會會長楊位醒指出，業界一直面臨人手短缺的問題，在疫情爆發前，已缺少1成人手；只能靠幫工補上。疫情爆發後，情況惡化，缺口更擴闊至3成。

青年體力佳 受建築業歡迎

飲食業從業員謝先生入行12年，眼見同事最多做滿一年，最少只做一天便離職。入行這些年來，最令他想辭職的原因包括管理制度不良、同事之間摩擦多等。「例如有些公司高層提出不合理的要求，因為他們未曾落手落腳自己做。」另一名從業員嚴先生現年28歲，於中餐館擔任廚師。他坦言入行亦是因為留意到行業長期有空缺，不過人工低是最大問題。

楊位醒表示，疫情下食肆經營困難，有不少老闆亦惟有讓員工放無薪假，但又導致開工不足的問題。特別是20多歲至30多歲的餐飲業從業員，不少要為生計要轉行。

經營縱漸復常 轉行「一去不回」

他續指，這批年輕僱員以往大多在快餐店、主題餐廳、日韓食肆及酒店餐廳工作；尤其酒店餐廳的薪金比一般食肆高2成至3成。願意入行的年輕一代亦不多，他估算廚藝學院等機構每年有100至200個畢業生，但大多都寧願入職酒店。

飲食業長期人手短缺，業界需以加薪、提供晉升機會、推動讚賞文化等多管齊下，以吸引年輕員工加入。（資料圖片）

即使現時疫情緩和，餐飲業的經營模式逐漸恢復正常，但楊位醒直言轉行的從業員「一去不回」。「大部分轉行的從業員亦是轉到建築業，從事三行、泥水等體力工作。」他指出，這些工作對體力要求高，故工時比飲食業少三分之一。「年輕人在該行業亦十分受歡迎，一來他們體力好，二來學習能力高。」

僅加薪不夠 需賦予工作意義

有多個餐飲品牌的叙福樓集團，截至去年底，有48%員工是30歲以下，但月均流失率維持在5%的低水平。該集團主席黃傑龍認為，這兩年間行業面臨疫情的挑戰，難免有些從業員選擇轉行。他相信集團在吸引人才方面，競爭力算是同業之間的中上水平。「即使人人認為新世代追求Work-life balance，但不能本末倒置，事業上的發展仍然是必須。」因此，在工作方面，集團提供技能培訓認證、晉升機會，又推動讚賞文化，希望讓員工感受到上班的意義。

雖然敘福樓集團今年1月的平均薪酬加幅達6%，但黃傑龍坦言：「現時僅僅出份人工是不足夠」，要加上給予機會培訓、工作意義、假期及支援關顧等。加人工的不只是叙福樓集團，還有鍋心粥底火鍋、鍋心八鮮蒸鍋的母公司享味飲食集團。該企執行董事姚錦光表示，現時新世代入職的人數更是非常少，故亦需調高薪金來吸引員工，增幅高達15%。

他反映，招聘困難的情況自疫情爆發以一直未有改善，行業一直在搶人。該集團的員工年齡層不一，惟一直較少年輕一代入行。姚認為，與以往不同的是，勞資雙方對對方均有一定要求，導致新世代的入職人數偏低。他舉例，「曾不只一次試過有20歲左右的年輕員工入行後，只上班了數日便決定離職。」並猜測，與餐飲業的工作對新世代來說較為辛苦有關。

在香港不斷擴充的Flash Coffee同樣積極聘請員工，該企香港董事總經理曹哲瑋指，目前員工流失率不高。他認為現時年輕人才講求企業文化及工作彈性，而且亦看重企業有否關顧員工等。為了聘請人手，曹稱Flash Coffee持續舉行團體培訓活動；又會給予員工機會，發展更多不同面向的技能。