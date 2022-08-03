  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
行政人員
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

03/08/2022

飲食業缺3成人手！人工低是最大問題？餐飲集團：年輕人重視工作意義！5個留才妙招！

#疫情 #飲食業 #移民 #人手短缺 #招聘 #人才管理 #管理
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　飲食業長期面對人手短缺的問題，加上年輕人入行意慾低，令業界面臨青黃不接的困境。餐飲集團更指，現時經營成本上漲，亦難以加薪留人。

 

香港餐務管理協會會長楊位醒表示，疫情下有老闆讓員工放無薪假，不少年輕員工為生計而轉行。（資料圖片）

 

　　香港餐務管理協會會長楊位醒指出，業界一直面臨人手短缺的問題，在疫情爆發前，已缺少1成人手；只能靠幫工補上。疫情爆發後，情況惡化，缺口更擴闊至3成。

 

青年體力佳 受建築業歡迎

 

　　飲食業從業員謝先生入行12年，眼見同事最多做滿一年，最少只做一天便離職。入行這些年來，最令他想辭職的原因包括管理制度不良、同事之間摩擦多等。「例如有些公司高層提出不合理的要求，因為他們未曾落手落腳自己做。」另一名從業員嚴先生現年28歲，於中餐館擔任廚師。他坦言入行亦是因為留意到行業長期有空缺，不過人工低是最大問題。

 

　　楊位醒表示，疫情下食肆經營困難，有不少老闆亦惟有讓員工放無薪假，但又導致開工不足的問題。特別是20多歲至30多歲的餐飲業從業員，不少要為生計要轉行。

 

經營縱漸復常 轉行「一去不回」

 

　　他續指，這批年輕僱員以往大多在快餐店、主題餐廳、日韓食肆及酒店餐廳工作；尤其酒店餐廳的薪金比一般食肆高2成至3成。願意入行的年輕一代亦不多，他估算廚藝學院等機構每年有100至200個畢業生，但大多都寧願入職酒店。

 

飲食業長期人手短缺，業界需以加薪、提供晉升機會、推動讚賞文化等多管齊下，以吸引年輕員工加入。（資料圖片）

 

　　即使現時疫情緩和，餐飲業的經營模式逐漸恢復正常，但楊位醒直言轉行的從業員「一去不回」。「大部分轉行的從業員亦是轉到建築業，從事三行、泥水等體力工作。」他指出，這些工作對體力要求高，故工時比飲食業少三分之一。「年輕人在該行業亦十分受歡迎，一來他們體力好，二來學習能力高。」

 

僅加薪不夠 需賦予工作意義

 

　　有多個餐飲品牌的叙福樓集團，截至去年底，有48%員工是30歲以下，但月均流失率維持在5%的低水平。該集團主席黃傑龍認為，這兩年間行業面臨疫情的挑戰，難免有些從業員選擇轉行。他相信集團在吸引人才方面，競爭力算是同業之間的中上水平。「即使人人認為新世代追求Work-life balance，但不能本末倒置，事業上的發展仍然是必須。」因此，在工作方面，集團提供技能培訓認證、晉升機會，又推動讚賞文化，希望讓員工感受到上班的意義。

 

　　雖然敘福樓集團今年1月的平均薪酬加幅達6%，但黃傑龍坦言：「現時僅僅出份人工是不足夠」，要加上給予機會培訓、工作意義、假期及支援關顧等。加人工的不只是叙福樓集團，還有鍋心粥底火鍋、鍋心八鮮蒸鍋的母公司享味飲食集團。該企執行董事姚錦光表示，現時新世代入職的人數更是非常少，故亦需調高薪金來吸引員工，增幅高達15%。

 

　　他反映，招聘困難的情況自疫情爆發以一直未有改善，行業一直在搶人。該集團的員工年齡層不一，惟一直較少年輕一代入行。姚認為，與以往不同的是，勞資雙方對對方均有一定要求，導致新世代的入職人數偏低。他舉例，「曾不只一次試過有20歲左右的年輕員工入行後，只上班了數日便決定離職。」並猜測，與餐飲業的工作對新世代來說較為辛苦有關。

 

　　在香港不斷擴充的Flash Coffee同樣積極聘請員工，該企香港董事總經理曹哲瑋指，目前員工流失率不高。他認為現時年輕人才講求企業文化及工作彈性，而且亦看重企業有否關顧員工等。為了聘請人手，曹稱Flash Coffee持續舉行團體培訓活動；又會給予員工機會，發展更多不同面向的技能。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多行政人員文章

你可能感興趣

#疫情 #飲食業 #移民 #人手短缺 #招聘 #人才管理 #管理

更多職場文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk