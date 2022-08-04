如何迎合Z世代、千禧代員工？熱門職位加薪8成！部門擁自主權！企業搶才仲有乜招數？

環球經濟反覆，企業經營者及人才在年來的想法都在改變，而疫情發展快3年，有報告指出，Z世代有自己對前景的看法，更認為這或許是一個讓Z世代發揮的時機。

德勤（Deloitte）早前發表的2022年Z世代及千禧代調查報告指出，過去數年環球社會及經濟環境改變，令人們對生活追求的優先次序重新排列，該報告認為當上班族想法改變，是千禧代及Z世代的機會。報告亦點出，Z世代要求工作環境改變——包括更高回報、更大靈活性、更好工作與生活平衡、增加學習和發展機會、更佳的心理健康，以及企業要對社會作出更大的承諾等，這亦會成為僱主留住人才的參考。

大辭職潮 評估新機會時機

德勤Z世代及千禧代調查，訪問了46個國家及地區14,808名Z世代及8,412千禧代。提到被訪者對生活的態度中，最關心的是：1.生活成本和財務問題；2.大辭職潮出現，同樣是時機對新機會及工作方式作評估；3.優先考慮僱主對可持續發展上的選擇。該報告指，新世代被訪者在選擇工作時的要求有所改變。

Venturenix總監袁益霆稱，有企業會讓Z世代較多的部門主管，有更大靈活度去管治團隊。（受訪者提供圖片）

IT、數碼及市場營銷招聘服務及IT人才培訓服務顧問Venturenix總監袁益霆，面對的企業客戶包括本地大企業到跨國企業。他指出，在數碼轉型需求增加情況下，基本上任何行業都在招聘資訊科技及數碼人才，對年輕Z世代員工的需求亦大。他引述Venturenix早前發表的調查報告為例，傳統金融業的一個職位平均有36名應徵者，但資訊科技行業一個空缺平均只會有13人申請，而且不少僱主亦接受現實，即使人才只做1至2年轉工亦認為無可避免，而願意留任工作到3年的員工，部分僱主更會提供2至3成的人工增幅，部分熱門職位更出現4至8成的人工增幅。

熱門職位加薪逾4成 搶人才

袁益霆坦言，為留住重要人才或新世代，不少傳統企業亦作出改變，即使大型企業要一下子改變公司文化並不容易，但亦會作出調整，他舉例，有傳統企業客戶，讓專門作軟件研發或數碼科技等資訊科技部門有較獨立的自主權，例如彈性工作方式及時間，工作時可穿輕鬆衣著，不用跟隨傳統部門要穿恤衫領帶上班。他提到，這類企業一般會給予部門主管更多管治權，按員工情況作工作方式調整，甚至可在家工作。