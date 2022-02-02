12星座上半年運勢│把握幸運點，機會加倍來！哪個星座事業運最強？哪個財運最好？

踏入虎年，先祝大家今年工作順利，事業上步步高升，做生意的生意興隆！

在新的一年，每個星座，以至每個人的流年運勢自然不盡相同，但每個人都會有某個較為幸運的地方，只要能夠把握，仍是可以為自己提升運勢。今次就講12星座在上半年，在哪一方面會有較多機會和幸運，找到自己的幸運點，加強發揮，讓機會加倍奉還! （最好以上升星座作參考）

事業運最強

雙魚座和雙子座在事業上有大展拳腳的機會，要盡力爭取表現，特別容易讓老闆賞識，帶來升職的機會。如果對現時的工作不太滿意，無論是因為發展不理想、份工太辛苦，都可以另謀高就，容易找到一份更為理想的工作。

而天秤座雖然不一定在地位上有所提升，但在日常工作中，都有不錯的發揮機會，工作環境愉快，下屬亦幫得上忙。不要看輕日常工作中的表現，你的努力還是會被看見的。

財運最佳

水瓶座和獅子座在金錢上會特別多機會，可以把握機會賺多些錢。如果是做生意、薪金是佣金制、自僱人士、斜楝族等，都可把握時機，多搵生意，將自己的收入倍大。就算是賺取定額薪金的上班族，也可以嘗試搵下兼職外快，增加收入。

（網上圖片）

貴人處處

常說「識人好過識字」，對於處女座和金牛座來說，真的可以多去結識不同的人，擴展自己的人脈，對自己會特別有利。例如想找工作、搵生意的，可以找朋友介紹 ; 遇上困難要找人幫忙，亦會有人出手相助。又或你的工作是需要靠客人、靠團隊的，這個上半年就相當適合去發掘客源，建立擴張你的團隊。

知識就是力量

時代的變化太快，人也要不停進步，要多去學習，豐富自己的知識，提升自己的技能，才不會被淘汰。山羊座和巨蟹座要可把握時機，去學習進修，強化自己的履歷表。又或在職人士要參加專業考試，都可以進行。而天蠍座則可以發揮你的創意，不要墨守成規，在工作上發揮你的想像力和創作力，會較容易得到別人的認同。

鍛鍊心靈

白羊座和人馬座雖然在上半年的時候，工作上沒有明顯的機會，需要保持低調，但倒是一個鍛鍊心靈的時間。不妨花些時間去練習靜心，學習一些身心靈的東西，以至看看書，給自己一些獨處時間，都可以讓心靈有一個休息和充電的機會。當你的心靈更為健康，到下半年時遇上較多機會時，就可以繼續拼搏了。