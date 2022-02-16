12星座職場人際關係 ｜ 水瓶上司難捉摸、愛聰明人！下屬聽話冇主見隨時被Out？

你身邊有沒有這樣的同事——你覺得他古古怪怪，常有一些特別的想法，看似好有創意，但一般人又不明白或覺得異想天開？

他看似很冷漠，不會特別討好別人，包括上司，有時甚至會黑口黑面。但當同事有問題時，又會去幫忙；雖然說話有時會有點不近人情，但他又好似幾有義氣。

今次的職場人際系列，就是這個不容易理解的水瓶座。

水瓶座的上司

如果你有一位水瓶座上司，尤其是合作的初期，可能真是會戰戰競競，因為實在是難以捉模。他看起來很冷漠，說話單一調子，當你以為對著這樣嚴肅的上司，乖乖聽話就是了，但如果你甚麼也問他意見，甚麼都說「是是是」，他就會嫌你蠢，沒有主見。

他喜歡聰明的人，最好一講就明，不要甚麼都問他煩他，所以你要夠醒目，不要違他意，但也不要太唯唯諾諾。偶然提出一下有創意的想法，會讓他更為欣賞你。而同一件事，不要讓他問你超過三次，否則他會要你Get Out 滾出去!

水瓶座的同事/下屬

水瓶座的同事，你會覺得他有點距離感，甚至會我行我素，不太理會其他人。不過相處得久一點，就會發覺他是頗為友善的，也樂於幫助別人。如果你們是一個團隊，他總是會考慮到整個團隊的利益。不過，水瓶的同事，特別是如果你有水瓶座的下屬，有一點就很頭痛，就是他會頗為反叛，你叫他做的事，他可能會做另一套，甚至如果他對你有不滿，更會駁嘴，又或當你冇到，對於比他高級的人、權威人士，他是不會放在眼內的。

（網上圖片）

水瓶座的客戶/合作夥伴

如果你有水瓶座的客戶或合作夥伴，你先要有心理準備，他們會有些天馬行空、古靈精怪的想法，你未必明白，又或覺得做不來，不切實際。這時候就考驗你的溝通能力，不能直接的反對，更要提出可行的方案。而水瓶座會相當堅持自己的想法和原則的，所以如果你想改變他的方案、提議，也要比較費力。但當他對你的表現滿意時，就會變成長期的客戶和夥伴，所以也是值得花時間跟他們建立關係。



