12星座職場人際關係│雙魚重感情、易相處，但做錯事會扮可憐？做雙魚同事不能太心軟！

你身邊有沒有同事經常在發白日夢？交帶他做的事，有時會忘記去做；不過當你想罵他時，他一副可憐的樣子，你又不好意思開口罵。雖然有時他所想的太天馬行空，但他的想像力和藝術感，卻又真的勝人一籌。

說的就是雙魚座，今次的職場人際系列，就談談這個充滿夢幻感的星座。

雙魚座的上司

雙魚座做得別人的上司，一定有其個人魅力，就算他看來不見得拼搏有實力，一路以來在公司中也不是有甚麼豐功偉績，但他就是有一份讓人想追隨著他的魅力，他充滿了願景，對未來有宏大的想像。是的，聽起來很虛無，甚至有時很離地，但他就是憑這一點去感染別人，讓人信服，甚至提升士氣。這種領袖魅力，要找一位代表人物，蘋果電腦的Steve Jobs就是雙魚座。

當然，雙魚座是變動型，五時花六時變，你很難在他身上，得到甚麼明確的指令，今天有這個想法，明天又是另一套，所以作為他的下屬，也要有一定的彈性，才能適應這種上司。

（《大債時代》劇照）

雙魚座的同事／下屬

如果你有雙魚座的同事，跟他頗為容易打成一片，因為他份人沒甚麼所謂，會盡量的去配合和遷就，而且份人幾重感情，就算是同事，一起工作了一段時間，自然會慢慢建立一份感情，你遇上問題時，他會樂於幫忙。

不過，這樣也會帶來另一問題，就是感情用事，例如如果他做錯了一些事，你指出他的問題，請他更正，本來就是很合理的，但他就會覺得「我當你是好朋友，你卻這樣不留情面」，很容易就是從主觀的感覺出發，作為他的同事，有時就要承受他的情緒化，還有這種「不講理」。

而對於雙魚同事/下屬，有時你也要懂得硬起心腸。因為他們很懂得裝出可憐的樣子，又或擺出受害者姿態，然後把工作推給別人，錯了也不願承擔責任。這時候，就要實事求是，不要讓他逃避、扮慘而推卻責任。

雙魚座的客戶／合作夥伴

對住雙魚座客戶，他們東拉西扯，有時真的摸不清他們究竟想要甚麼。所以跟他們談合作、傾生意，最好逐一細節拿出來講清楚，跟他確認，否則很容易出現誤會。

雙魚座也是沒甚麼交帶的，所以如果你要等客回覆，或要合作夥伴做一些事情，可能要三催四請，因為他們做事是有點懶懶閒，沒甚麼時間觀念。

不過從另一角度去看，雙魚客戶是不難應付的，因為他們比較沒所謂，他們提出的要求也算是容易滿足到。加上他們重視感情，作為你的夥伴和客戶，都幾有人情味，甚至可以建立長久的合作關係。