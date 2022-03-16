春分圖啟示│太陽月亮冥王合相，象徵危機與轉變！事業失意，要徹底改變才有新出路？

一年之計在於春，所以在春天的時候，最適合就是作計劃。雖然我們迎接「新一年」，是在1月1日，又或農曆新年，但在占星學的角度，新一年是由春分日開始，亦即太陽進入白羊座的時候。今年是在3月20日晚上11時33分。

春分當天的星象，掌管了那一季度，以至一整年的運勢，所以是相當的重要。

今次就跟大家探討一下，當中有甚麼啟示，有甚麼機會可以把握，又有甚麼困難要去面對。

機會必須要主動積極去尋找

「木星」掌管財富和機會，在春分圖上，木星是位於雙魚座，是一個良好的狀態，所以會有不少良好的機會出現。不過木星連同海王和水星，自成一角，即是跟其他行星沒甚麼連結，就像有一個寶藏，放了一在一個偏僻、不為人知的地方，所以要尋獲這個寶藏，你也必須付出努力，而且要很積極的去尋找，才會得到。

放在職場上，雖然市道不佳，但還是有好的機會存在，問題是機會不會找上門，卻要人主動去發掘，就像尋寶一樣。

例如最近有一位客人，有一兩個新工作找他，但都不是很適合，卻又擔心如果不接受，就會失掉機會，甚麼都沒有；如果接受的話，又可能會工作得很不愉快，不知如何是好。

我跟他說，「不適合的就不要，占卜結果顯示不見得有甚麼良好發展」。反而我請他主動聯絡一些獵頭公司及招聘平台，去找機會、去『推銷自己』，不到一星期，他很開心的告訴我，果然有很多合心意的機會出現，比之前那些更好。

所以當你抱著「市道很差，我只能接受次選」的想法，不如換一個念頭 「我相信我可以主動去找到適合的機會」。

況且木星跟海王星合相，你願景愈大，愈有信念，愈容易得到好機會。

徹底轉變之時

春分圖上，太陽和月亮都跟冥王星形成相位，象徵著危機和轉變。這段時間，在疫情的影響下，香港的經濟受到重創，不少人的生計受到影響，亦有些店舖要關門結業，亦有人因此失去工作。這些都是冥王星帶來的危機，不過冥王星就是要把事情摧毀，讓一些事情結束，然後再重頭開始，亦是所謂的重生。

所以在事業、工作方面，或許需要有一些徹底的改變，例如如果是待業中的，或許要從新的方向去找工作，可能是轉換行業，或需要學習新的技能，尋找新的出路。又或如果你對於現時的工作不太滿意，覺得沒甚麼前景，也可以嘗試去找其他工作，所謂的徹底改變，不是單純的跳去另一家公司，做類似的工作，很多時候是要嘗試新的領域，不同的崗位，以至新的行業。

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職場關係最受壓力

職場中的人際關係，是不少人關注的重點，因為同事之間的相處、跟客戶的關係等，對工作有直接的影響。春分圖中的金星，受到火星土星的夾攻，亦跟天王星四分，可說在人際上，是相當有壓力的一年。在人事關係上會有不少衝擊和變動，例如公司有重大的人事調動、「地震」，合作開的夥伴會改變。

而人事關係會帶來不少挑戰，例如上司會施予巨大壓力，同事之間有強烈競爭，客戶亦不留情面，都要有良好的心理狀態應付。而且遇上問題時，不容易有人幫忙，凡事都是要靠自己。





