小心「職場騙子」！分析Netflix劇《創造安娜》真人星盤，她是詐騙犯還是創業家？

最近在看Netflix的電視劇《創造安娜》(Inventing Anna)，真人真事改編，俄羅斯裔德國籍的Anna，本來只是平民出身，卻訛稱自己是富二代，會繼承龐大的財產。她利用這個身份，結識上流社會的人，上當的也包括華爾街的律師、銀行家、投資者，見慣世面的他們，都上了安娜的當，借錢給她，投資在她的事業上。

而Anna，她的目的，是「創立」自己的基金會、上流社會的會所，創一番事業。

詐騙犯還是創業家？

當然，她後來被捕，在這個事件中，她是「詐騙犯」。但從Anna她自己的眼中，她卻認為自己只是想去創業，這是一個創業的過程，而且自己天才橫溢，有商業頭腦，眼光獨到。

我於是搜尋一下真人Anna Sorokin的出生資料，看看她的星盤。

當你以為這樣的詐騙犯，一定是帶著強烈的雙魚座和海王星的特質，才能作出這樣的騙案。

《創造安娜》

山羊的野心 水瓶的才華

不過，她的星盤上，是一點雙魚也沒有，反而是大部分行星，都是在山羊座和水瓶座，這反而相當切合她自己的描述：她只是想創造自己的事業，她付出很多，很努力，也是一個相當聰明和有才華的人。

山羊座務實，對事業具有野心，追求地位、認同，努力的向上爬。其實要當騙子也有很多方法，但Anna認為這只是她成就自己事業的一個過程，她相信自己是有能力，也比很多人更為努力，她只是想成為一個透過自己的成就，去備受認同的「企業家」。

而太陽和金星也是水瓶座的她，亦認為自己極度聰明，這麼有才華的人，不去創一番事業，也就是浪費了自己的聰明才智，只是其他人太蠢而已。

而Anna在劇中說過，她找人幫她工作、合作、結識朋友，並不重視自己是否喜歡這個人，她只是在乎這個人對她來說，有沒有「用處」，不會帶有情感。這些相當符合山羊水瓶的特質，冷漠、疏離，山羊座更是「功用主義」者。

獅子的貴氣 金牛的品味

能夠進入上流社會，也讓那些上等人真的相信她是出身貴族，因為她很有品味，也懂得奢華的法則，不會只用錢往身上堆，卻懂得選擇低調的品牌，顯出貴氣的特質，所以就算是時尚圈的老手，知道被騙後，還是稱讚她有貴族的品味。

她的星盤當中，木星在獅子座，獅子座奢華又耀眼，她扮起來也扮得像個上流社會的人，而且她也極度豪爽，要享用的總是要最好的、最貴的，給酒店服務員的小費，都以$100美元起跳，盡顯木星獅子的慷慨、浮誇。

她的月亮星座，視乎她的出生時間，可以是白羊也可以是金牛，我則比較傾向認為她是月亮金牛，因為懂得歎世界、重視享受，也很有品味。Anna喜歡藝術，也有眼光，品評藝術品頭頭是道，讓人認為這是貴族的品味和眼光。而她能夠穿搭得宜，懂得挑有氣質但低調的品牌，原來是因為她常看時裝雜誌，從中學會穿衣。

能夠單從時裝雜誌學會富人穿衣之道，並放在自己身上，一方面顯示出她真的是相當聰明的人，另一方面，她也真的要有一定的眼光和品味，才能矇騙成功，否則頂多只會像那些暴發戶一樣，單有錢而沒有品味。

雖然Anna這些事件是被定性為詐騙案，也已入罪，但有趣的是，從Anna本人的角度出發，甚至劇中所展示出來的，也真的像一個「創業故事」，疑幻似真。而今年木星有一大半時間在雙魚，遇上海王星，騙案特多，也要留意一下身邊會否有這種「職場騙子」。



