12星座走對路系列 ｜白羊具行動力、愛競爭顯實力，甚麼工作最能讓他發揮？

完成了「職場人際系列」，在新的一年（以春分來計），想來一個新的系列，直接就叫做「走對路系列」。

其實每個人都有自己的特質、潛能，不過好多時行了錯的方向，所以覺得「沒有發揮」、「工作得不愉快」、「看不到前景」。

為甚麼會行錯了方向？一來因為自我了解不足，不知道自己的優勢、潛能、熱情在哪裏，二來因為我們的成長環境、教育、社會的價值觀，都會告訴你「應該做甚麼」，所謂的「應該」，可能是因為比較有保障、受大眾認可，但不代表那是真的適合你。

我在占星課堂中，常用到的名人星盤，其實他們成功之處，不在於他們的命特別好，而是他們所做的事，正好配合著他們的天份、潛能，在對的領域發揮，也就是「走了對的路」。

所以這個系列，每次會講一個星座的特質、潛能所在，在哪種環境下工作，或適合哪一類的行業，希望可以往「對的方向走」。

第一個星座，當然是從「白羊座」開始。

有得走動 不怕燥底

白羊是火象星座，也是黃道星座的第一個，象徵著春天到來，充滿了活力感和行動力。所以白羊座要選的職業，是那些可以讓你可以到處走動，不能坐定定的工作，否則會悶死，更加會感到不耐煩，而這種不耐煩，很容易就會變成焦躁，讓同事覺得你「做乜咁躁底」，其實只是太悶罷了。我見一些白羊座，由文職轉成「走動」型行業，例如運動業、紀律部隊，自己做得開心之餘，也好快做出好成績。

忙，奉陪到底

白羊座是一名戰士，需要刺激感，所以不怕工作的挑戰，工作上帶有一些困難，愈刺激到他的鬥心，覺得這樣才是「打仗」。「忙碌」對於白羊來說，其實是一種動力、充電劑，如果那份工作太休閒，他反而覺得好悶、冇意思，會愈做愈冇心機。所以白羊座找工作時，更可以此為面試時的優勢，因為僱主應該相當歡迎這些「愈忙愈精神」的人。

（《記憶浮島》劇照）

競爭的基因

我常聽到有人說「不喜歡跟別人爭」，但偏偏「競爭總是找上門」，例如被捲入公司的鬥爭中，或身處的環境，總是有人跟你爭機會、爭客戶。如果是白羊座，就直接承認「我就是喜歡競爭」吧。因為在我們的文化中，並不鼓勵「競爭」，人最好就是要當「謙謙君子」，要「禮讓」。但其實現實的環境，總是充滿競爭，而在白羊的基因中，本來就是要「競爭」，有得爭，才能顯示你的實力，才覺得有存在意義。所以寧願認認真真的在職場中跟別人一較高下，好過「扮與世無爭」。其實白羊發覺自己總是無可避免地處於高度競爭的環境，那不如坦承一點，承認自己的競爭心，落力地在職場中發揮，才是你的成功之道。