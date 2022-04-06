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06/04/2022

12星座邊個最易「講錯說話得罪人」？提防職場人事衝突，先了解自己點解會激嬲人！

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    占星師 Jupiter

    全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。

    www.magiclife.com.hk

    命運占星台

    本欄隔週二更新

　　在奧斯卡頒獎禮中，最矚目的一幕當然就是Chris Rock拿Will Smith太太的病來開玩笑，然後Will Smith衝上台給他一巴掌，也引發各式的討論和分析，瘋狂洗版。

 

 

　　這種「講錯說話得罪人」的情況，在日常生活、職場當中其實常出現，無論有心定無意，可能都會引發人際衝突，得罪同事、上司、客戶，分分鐘影響事業前途。今次就講不同星座可以如何得罪人，好多時自己會不為意，但了解後記得要注意一下，以免得罪了人也不知為甚麼，死得不明不白。

 

你以為好好笑，但別人覺得被得罪

 

　　最容易一句說話得罪人的情況，就是以為講下笑，搞下氣氛，想同同事拉近距離，不過講了出來，一點都不好笑，而剛好又刺中別人的死穴，如果遇上Will Smith那種一時衝動就不留情面的，分分鐘就惹來更大的麻煩。

 

　　雙子、人馬、獅子——這三個星座其實幾喜歡講笑，在合適的情況下，確然可以帶出良好氣氛，但有時卻不知分寸，會拿別人來開玩笑，可能是某同事的一些瘀事、過去犯過的錯，甚至拿別人的外表來講，而且更會嬉皮笑臉，給人輕佻的感覺，就更惹人討厭。

 

　　所以記得要知分寸，留意一下別人的忌諱，如果懂得適可而止，確然你的幽默、搞氣氛的技能是可以增加親切感的。

 

說話直接，你以為是率真，別人覺得你無禮

 

　　有些人說話直接，想到甚麼就立即說出來，卻不懂看別人的眉頭眼額，亦不知道甚麼應該講，甚麼不應該，就是衝口而出。例如看到別人做錯事，會直接話人蠢；對別人有甚麼不滿，也亳不修飾的指罵單打，令到別人覺得難堪。

 

　　水瓶、處女、白羊——這三個星座，都是說話直腸直肚，可能會覺得自己夠「真」，不會掩飾，可是說話的語氣強硬，或所謂的「好倔」，沒有尾音；又或就算說出的就是「事實」，但別人會覺得是單單打打，甚至好刻薄。所以當你以為自己夠率真，別人只會覺得你無禮，甚至乞人憎。

 

　　不是說要虛假，但要學懂修飾一下言辭，語氣放軟一點，其實別人聽起來覺得舒服，也是一種溝通之道。

 

黑口黑面，別人都怕了你

 

　　有些人天生樣子嚴肅，所謂的「撲克臉」，總是好似嬲咗成村人咁。這類人不一定是說話得罪人，反而是「不說話」、「黑面」而得罪人。例如別人跟他打招呼，他好像聽不見，沒有回應，讓人覺得「你似為自己好巴閉」？尤其是從事服務業的，常常看見顧客對店員最多的批評之一，就是「老是常黑臉」，好像不想做你生意。雖然這種人可能性格不是這樣，也有良好的工作能力，但一張臉就會得罪人。

 

　　山羊、天蠍、巨蟹——這三個星盤，天生就是有種防衛罩，對自己很保護，輕則木口木面，重則黑口黑面，面上就是寫著「我不好惹」。雖然如果跟他們熟落了，他們也有關心別人的一面，對工作也很認真，但始終在日常工作的環境中，這種「黑口黑臉」會讓自己吃虧。其實不一定要扮得很討喜，或勉強自己笑臉迎人，但至少放下一點防衛，多一點微笑，跟別人打下招呼，讓人覺得舒服一點。

 

平日笑臉迎人，突然變臉得罪人

 

　　有些人樣子討好，說話有禮貌，甚麼也看似沒所謂，平日總是好好先生/小姐。但有時自己內心其實是有點介意，但不好意思說出來。於是別人不知道他的底線在哪，到最後忍耐太多太久，到了臨界點就大爆發，突然變臉，或一氣之下就做出反常行為，讓身邊的人不知所措。

 

　　金牛、天秤、雙魚——這三個星座平日都懂得遷就別人，給人和善、好相處的感覺，別人拜託他的事情一般不會托手肘。不過他們有時就是過度的遷就，忍不住時就會大爆發，嚇壞身邊的人，甚至讓人對你的評價大打折扣。Will Smith正正就是天秤座，最初Chris Rock講笑時，他在鏡頭前還是笑笑口，但之後不知是覺得其實有所謂，還是受到太太的壓力，於是立即上台出手打人。

 

　　其實他可以有不同的方法去表達不滿或平息紛爭，卻就做出了這種極端的行為。所以這類人，平日要多注意自己的內心感受，設好界線，有不滿可以平和地表達，不要每天都把委屈吞下去，到了爆發時就變得極端。

 

 

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