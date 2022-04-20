12星座走對路系列 │金牛特質：怕改變、求穩定！想裸辭？先準備安全網才跳出comfort zone！

之前開始了「星座走對路系列」，上次講了白羊座，今次想說一個金牛的故事。

有次跟一位太陽金牛的個案討論他事業的情況，本來一直都工作得頗愉快，但被調了部門後，如掉進谷底，相當的不適應，簡直天天想著要離職。

他是做一些客戶服務的工作，本來的工作崗位，面對的客戶，都是有板有眼，跟著既定程序去做，作為金牛座，他自然做得妥妥當當，人又勤力，客戶滿意，業績自然良好。

換了部門，雖然都是賣同一樣的產品，可是換了一班客戶群，服務方式就變得不一樣。要常常應酬、打關係，金牛就覺得很吃力，完全無所適從。

於是，到了一個點，他受不了，相當的掙扎要不要辭職好。

解說：金牛座做事可靠、負責任，一板一眼的，所以在「做事」方面是絕對無問題，但說到交際應酬，跑業務之餘還要跟客戶找話題聊天，投其所好，嬉皮笑臉那種就好難做得到，覺得相當吃力。這些是雙子的本領，但對金牛來說是高難度。

《Start-up》劇照

「辭職」，對金牛來說，不是一件容易的事，金牛是土象的固定星座，最怕改變，一切都要在「計劃」當中，尤其在一個地方待久了，習慣了，就更不願改變。

而且，這位金牛，竟然打算「裸辭」，在未有另一份工作在手，對未來未有計劃下，想立即辭職。可見當時的工作情況，是到了一個忍耐力強的金牛也受不了的。

不過，作為占星師，自然要幫他作考慮，按著他的個性、運勢等作一個客觀的分析。

我劈頭就說，「你很難裸辭的，裸辭後，你的不安感肯定比現在面對的工作壓力，痛苦十倍。」

當然，他除了是太陽金牛，也有其他的行星在金牛及固定星座，是全盤的考量。

解說：對於金牛/ 固定型來說，最不安的不是當下的壓力和痛苦，而是未知的事情，不能預計和掌握的，會讓金牛帶來極大的焦慮。尤其金牛亦重視物質、金錢帶來的安全感，如果是裸辭，在收入方面是完全歸零，這是更大的焦慮，這一點對於其他的固定星座，未必是最重要的一點，但對金牛，是一個黑洞。

所以我提議他，接下來要做的，是先為未來的事業路向作好計劃，按著他的星盤，跟他討論他的潛能、未來的機遇，可以試走怎樣的路，然後他再去找工作，趁著這個時候，換一個更適合自己的跑道。

有新的工作在手，才能辭職得順心。

後來他告訴我，「你說得對，想清楚後，我是真的接受不到裸辭」，「未知」和「收入」是最大痛點。於是一方面忍耐著，另一方面先去探索不同工作的可能性、找新的工作，好讓自己順利度過這個轉折期。

了解自己的個性、知道自己面對不同情況的反應、可以接受到甚麼、不能接受甚麼，機會在哪裡，痛處是甚麼，真的很重要，一時衝動作錯了決定，可能把自己推向更壞的境況。

說真的，「勇敢跳出舒適圈」這種聽起來很有型，又很勵志的說話，不是真的人人適合。每一個星座 / 每一個人，都有自己的特性，適合別人不等如適合自己，最重要是了解自己的性格、要走怎樣的路。要白羊座跳出舒適圈，你不用叫他早就做了；金牛座，請自行先準備好安全網、大量備胎，有安全感才能辦事。所以對於金牛來說，「對的路」不是那種瀟灑的裸辭，不是充滿挑戰和刺激的工作，不必好玩有趣，最重要是安定、可預計、準時出糧，讓他默默做事的工作。

很多時候，當我們遇上困境，很容易就陷入迷霧當中，有些人只會立即逃走，卻不清楚逃生路線，有些人比較悲觀的，看不到出路，便惟有留在原地吃苦。但如能退一步，客觀地了解到自己的性格、取向，看看甚麼適合自己，再為下一步籌謀，可以較容易找到出路，而且是適合自己的路。