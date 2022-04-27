金牛天蠍日月食會帶來財務衝擊、情緒不安？12星座會有甚麼失驚無神的影響？

踏入五月，就是日月食的季節。

日月食，在占星學上，是相當重要的星象。因為那是宇宙的「不按理出牌」，失驚無神帶來一些預料不到、計算不到的事情。再妥當的計劃，也有可能出現變卦。

五月有一組日月食，以香港時間來計，5月1日有一個日食，在金牛座10度28分；5月16日有一個月食，在天蠍座25度17分。根據天文台的資料，在香港都不可見，不過從占星的角度來看，還是會帶來相關的影響。

金牛座的日食，對於財務、物質、資源的事情，會帶來衝擊，尤其是一些所「擁有」的東西，可能需要面對失去、改變，需要放下、放手。當然這也會讓人感到不安，衝擊著安全感。但這也是更新的過程，放下了，才有空間迎接新的東西。

至於天蠍座的月食，會增加情緒上的不安，一些危機會爆發，特別是跟財務、債務有關；亦可能是一些個人情感關係，彼此之間累積著的「心病」，這時也會到了一個沸水點。

《二十五，二十一》劇照

而這次的金牛—天蠍軸線的日月食，對於各星座有甚麼影響？你可以參考自己的上升星座去看以下解說：

上升金牛或天蠍——這次的日月食對你的影響特別大，關乎你整體的生活，以及跟他人之間的關係。或許你要換一個新的生活模式，而個人關係，無論是情感的，還是一些合作夥伴，一些關係會結束，或開展新一頁，之後也會帶來新的關係。

上升雙子或人馬——要特別注意你的健康，不單止是身體的健康，還有精神層面的部分，也就是身心健康的平衡。某些健康問題會浮現，其實是在提醒你，需要你去正視當中的問題，要改變一些生活習慣，重拾身心的平衡。如果感到情緒上有困擾，也要去了解一下，或找別人幫忙、傾訴。

上升巨蟹或山羊——這次的日月食會擦新你的創意、改變跟朋友團體之間的關係，如果你有子女，也會跟子女的事務有關。對於你的朋友、身處的團體，可能有些人要剔出你的圈子，然後也會有新朋友加入。

上升獅子或水瓶——這次的日月食對你的影響特大，那些改變和衝擊，對於家庭和事業或會造成不少壓力。例如遇上事業上的突變、公司發生大地震，又或家庭、家居上出現變化，要花時間處理家庭的問題。

上升處女或雙魚——受影響的範疇，會是跟讀書、學習、旅遊、移居有關。如果你是學生或正在作一些職業進修，都要面對學習上的壓力，甚至想要改變學習的方向，例如想要轉科之類。如果正在考慮移居，注意或會出現一些變數。

上升白羊或天秤——要特別注意金錢、資源、債務這些事宜，累積著的問題或會爆發，也逼著你去面對相關的問題，同時也要改變自己的理財、投資的方式，重新調配資源，作出改善。