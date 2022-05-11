木星進入白羊，Action！想轉工、實現夢想，不再齋諗？面對競爭，不要禮讓？

占星學中，木星被視為吉星，代表著財富、成長、發展、擴張、機會。而每一年，我們都會按著木星所在的位置，去看看機會在哪裏，往哪方面發展會較為有利，或要做些甚麼去配合，以把握最佳機會。可說是追著木星走。

去年年尾，木星就進入了雙魚座，一個他所守護的地方，可說是如魚得水，帶來不同的機會和成長的空間。

不過木星在5月11日就會離開雙魚，進入白羊座，到了十月尾，才再回到雙魚座。每當木星轉換星座，幸運和機會出現的地方就有所不同，也要用不同的策略，才能充份利用這些機會。這次就跟大家談談木星白羊的特性，如何去尋找這個「寶藏」。

積極採取行動

木星在雙魚的時候，喚起心中的一團火，不再抑壓夢想，起碼了解到自己內心的渴望，對未來也有一份憧憬。

又或者在過去的幾個月，遇上了不同的機會和可能性，也因為比較多樣化，卻不知如何選擇。

當木星到了白羊座，就是行動的時候，無論你的夢想有多宏大、想得多麼美好，光是想是沒有用的，必須採取行動去將之實現。

所以在接下來的五個月，不要再猶豫，積極一點，為著自己的夢想而行動。

例如你想轉工，就真的去找新工作；你一直想去實行某個項目、想去創業，也就落手落腳去做。這時候不要再等待或左思右想，而是去嘗試，因為不踏出第一步，就永遠不會知道下一步要怎樣做。

主動爭取

木星在雙魚的時候，是有一種「他條」、「悠閒」的感覺，不太進取也不勉強，不過當木星進入白羊後，就不能再用這種「懶懶閒」的態度。這時候，相對木星雙魚的時期，機會的數量確然會減少，亦不會從天而降，而白羊座的特質是「靠自己去爭取」，所以你有甚麼想要得到，或遇上一些機會，都要主動去發掘開拓。

譬如你很想在某家公司工作，不一定要等待別人招聘，可以先毛遂自薦；對現時的工作有甚麼要求，也可以主動跟上司談談。如果做生意的，就更要積極地去接觸客戶，簡單來說，就是不要等運到，而是要清楚自己想要甚麼，落力去爭取。

《她們創業的那些鳥事》劇照

敢於面對挑戰和競爭

就算木星是吉星，但位於白羊座，還是要面對白羊座代表的挑戰和競爭。當你遇上了一個機會，當中也會帶著挑戰，所以不要以為勝券在握，而是要勇於去面對相關的挑戰。而在這個過程中，你會有新的學習，也會讓自己變得更強。

另外，機會就算放在你面前，也不是垂手可得，會出現競爭情況，甚至可以是頗為激烈。如果平日你是個相當和善的人，在木星白羊期間，你也不要太禮讓，將機會留給別人。因為白羊就是要競爭，通過競爭才能得到幸運和機會，從中也看到自己的實力有多少，有助提升競爭力。