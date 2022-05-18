12星座走對路系列│雙子座最怕悶、坐唔定！做Slasher最啱？有才能卻不適合做管理層？

每當我遇上雙子型的個案（所謂的雙子型），不一定是太陽雙子座，可能是有幾顆星在雙子，又或星盤上雙子在某些重要的位置等），說到適合的事業類型，我都會建議他們做一些走動多、不要在辦公室中坐定定的工作，就算要跑來跑去有點辛苦，但也好過舒舒服服坐著。

這時候，他們的反應都好大，「對啊！真的！曾經做過那種一定要坐在office中的工作，快要瘋掉！」有雙子更無奈地說，每天只好讓自己在座位和茶水間之間走來走去，算是一種逃避和安慰。

可見「坐定定 不許動」是雙子座的死穴、痛點。

不少人認為有得在辦公室中嘆下冷氣，舒舒服服就是最理想的了，不過我們的「12星座走對路系列」，正正就是要打破這種迷思。

個個都話好、主流都說要怎樣怎樣做，但不代表一定適合你，因為每個人的特質、天份都不同，最重要的是選對適合自己的路。

不安定 最適合

雙子座由水星所守護，水星在希臘神話中，是傳訊之神，也是唯一一個可以上天下地的神氏，他的標誌就是雙腳上有一雙翼，讓他到處走。

所以讓雙子感到愉快的工作，就是可以讓他可以多走動，例如常常出外見客的銷售員、運輸物流、活動搞手、旅遊業之類，他是愈動愈起勁的。

變化才有趣

除了走動，雙子的工作也要變化多端，不能刻板。雙子座最怕悶，如果要做些一定要跟足規距、機械式的工作，他是會悶死的。反而變化不定、多工操作，就算是同時要他做幾件事，他不單可以應付，更覺得好玩有趣。

《再次重逢的世界》劇照

所以雙子頗適合做Slash一族，例如可以同時兼任瑜伽導師、設計師、銷售員；又或如果當上班族，最好選擇一些工作上常常有新鮮感、可接觸新事物的工作，像傳媒、廣告，雙子都會勝任。

好多時候，工作變化多，雙子才會做得長久；反過來，太安定刻板的工作，雙子沒法待在那裏。

個個都想做老細咩？

雙子座遇上了合適的工作，又能夠發揮其聰明才智、機巧靈活的特質時，會讓人覺得他真的是「有腦、醒目」，表現好，自然有升職機會。

「升職」，對很多人來說，當然是一件好事；而升職，到了某個位置，往往就是「管理層」。

個個都升識，唔通個個都想做管理咩？

對於雙子來說，最大的煩惱就是要「管理」，做別人的「老細」。他自己可以很醒目、很有能力，但不代表可以做一個領袖去「管理」，甚至有些因為欠了「權威感」，下屬不將他放在眼內，一方面覺得不被尊重，另一方面又覺得無能為力。

所以，雙子座，寧願做一個出謀獻策的宰相，也不需要做皇帝。

最好選一些崗位，可以發揮自己的才能，在團隊中，頂多做個聯絡者的角色，也不要做一個「話事人」。