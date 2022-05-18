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18/05/2022

12星座走對路系列│雙子座最怕悶、坐唔定！做Slasher最啱？有才能卻不適合做管理層？

#星座 #玄學 #占星 #星象 #雙子座 #職場 #工作 #坐唔定 #怕悶 #好動 #打工仔 #管理層
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    占星師 Jupiter

    全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。

    www.magiclife.com.hk

    命運占星台

    本欄隔週二更新

　　每當我遇上雙子型的個案（所謂的雙子型），不一定是太陽雙子座，可能是有幾顆星在雙子，又或星盤上雙子在某些重要的位置等），說到適合的事業類型，我都會建議他們做一些走動多、不要在辦公室中坐定定的工作，就算要跑來跑去有點辛苦，但也好過舒舒服服坐著。

 

　　這時候，他們的反應都好大，「對啊！真的！曾經做過那種一定要坐在office中的工作，快要瘋掉！」有雙子更無奈地說，每天只好讓自己在座位和茶水間之間走來走去，算是一種逃避和安慰。

 

　　可見「坐定定 不許動」是雙子座的死穴、痛點。

 

　　不少人認為有得在辦公室中嘆下冷氣，舒舒服服就是最理想的了，不過我們的「12星座走對路系列」，正正就是要打破這種迷思。

 

　　個個都話好、主流都說要怎樣怎樣做，但不代表一定適合你，因為每個人的特質、天份都不同，最重要的是選對適合自己的路。

 

不安定 最適合

 

　　雙子座由水星所守護，水星在希臘神話中，是傳訊之神，也是唯一一個可以上天下地的神氏，他的標誌就是雙腳上有一雙翼，讓他到處走。

 

　　所以讓雙子感到愉快的工作，就是可以讓他可以多走動，例如常常出外見客的銷售員、運輸物流、活動搞手、旅遊業之類，他是愈動愈起勁的。

 

變化才有趣

 

　　除了走動，雙子的工作也要變化多端，不能刻板。雙子座最怕悶，如果要做些一定要跟足規距、機械式的工作，他是會悶死的。反而變化不定、多工操作，就算是同時要他做幾件事，他不單可以應付，更覺得好玩有趣。

 

《再次重逢的世界》劇照

 

　　所以雙子頗適合做Slash一族，例如可以同時兼任瑜伽導師、設計師、銷售員；又或如果當上班族，最好選擇一些工作上常常有新鮮感、可接觸新事物的工作，像傳媒、廣告，雙子都會勝任。

 

　　好多時候，工作變化多，雙子才會做得長久；反過來，太安定刻板的工作，雙子沒法待在那裏。

 

個個都想做老細咩？

 

　　雙子座遇上了合適的工作，又能夠發揮其聰明才智、機巧靈活的特質時，會讓人覺得他真的是「有腦、醒目」，表現好，自然有升職機會。

 

　　「升職」，對很多人來說，當然是一件好事；而升職，到了某個位置，往往就是「管理層」。

 

　　個個都升識，唔通個個都想做管理咩？

 

　　對於雙子來說，最大的煩惱就是要「管理」，做別人的「老細」。他自己可以很醒目、很有能力，但不代表可以做一個領袖去「管理」，甚至有些因為欠了「權威感」，下屬不將他放在眼內，一方面覺得不被尊重，另一方面又覺得無能為力。

 

　　所以，雙子座，寧願做一個出謀獻策的宰相，也不需要做皇帝。

 

　　最好選一些崗位，可以發揮自己的才能，在團隊中，頂多做個聯絡者的角色，也不要做一個「話事人」。

 

 

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