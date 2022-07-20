12星座走對路系列│想做高層？不能一步登天！獅子座入職最重要第一步：放下高傲 ！

對於獅子座，普遍的理解，就是他們很有領導才能，能夠做一些管理層的工作，因為獅子就是「皇者」。

不過，在現實的職場環境中，正正因為這種特質，獅子座卻處處碰壁。

不要期待一步登天

我遇過不少獅子座的個案，他們相當有自信，有時甚至自視很高，認為自己所做的工作「配不起自己」。可能職位並不高，要做些「濕碎」的工作，甚至工作環境不夠「氣派」，總之就是「無法讓我發揮」，因而抱怨，或想找「更適合自己」的工作。

其實在實際的環境中，除非是特殊情況，例如是富二代富三代，一畢業就可以做「老闆」，否則，尤其是較年輕、年資較淺的，實在難以一踏入職場，就可以做些讓你話事、做「領袖」、「發揮領導才能」的工作。

現實是，在當上高層、管理層之前，必先經歷拼搏的階段，難免要做些「不起眼」的工作，小至影印、跑腿，以至被老闆罵，被人當小薯仔看待。而獅子座強烈的自尊心，就覺得「我不應該做這些工作的」，卻忘記自己本來就是年資淺、職位不高，而那是職場生涯中的必經之路，直至真的成為了「管理層」，有所成為止。

所以獅子座們，最重要的第一步，就是了解現實，放下自己的面子和高傲的心，虛心學習，不要期待一步登天。否則就算心頭有多高，你的能力有多強，無法經過這些階段，自然也難以晉升成為「領袖」。

個人風格

獅子座是相當有個人特色的星座，很有自己的一套，亦有創意。不一定要做「創作」，但在選擇職業類型，以及公司文化時，需要考慮這份工作是否有一定的空間，容許你發揮個人的創意特色。

就算做創意工作，例如當設計師，有些項目和公司其實也不容你有甚麼自己的風格，只能跟著既有的規矩、程序做事。這樣對獅子來說，還是無法發揮的。

但假設是做市場推廣，容許你在當中加入一下自己的風格和想法，這樣就會比較適合。

所以在選工作和選公司，不是在選是否「具創意」工作，而是是否容許你「發揮個人風格」。

《校對女王》劇照

把職場當作是舞台

獅子座相當有表演慾，亦渴望別人的掌聲、讚美，以及注視。但這不代表每個獅子座都要做明星藝人，而是在求膱擇業時，看看是否有機會讓你「表演」。例如有些工作需要作簡報，甚至演說；做銷售時要有方法吸引客人的注意；或做培訓時就像做show一樣；這些都是讓獅子可以表演的空間，會做得特別起勁，也會有滿足感。

想找到讓自己做得愉快、有所發揮的工作，就要了解自己的性格，找到合適的地方，自然可以做得更好，走得更順。