承著早兩集,今集資深傳媒人潘少權繼續介紹好書《覺悟‧大數據》。作者車品覺是少數擁有大數據實戰經驗的專家,書中除了講及何謂大數據、怎樣搜集、分析和利用數據外,最有趣是將數據收集應用套用在職場中,就如:如何成為老闆心目中的The Best Choice?作者認為職場上的關鍵同事,一般分為4個J:Just no Choice、Just for Fun、Just in Case、Just in Time。究竟這4個J分別代表甚麼角色?作為老闆最喜歡哪一個J?好像數據般不時輸入和輸出,了解老闆生活日常、需要甚麼,觀察其態度與取向,像數據分析,就會知道老闆喜愛哪一個J。