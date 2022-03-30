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30/03/2022

請人好難 | 無人應徵？人選唔啱？先改寫公司的招聘廣告！除了薪酬，求職者著眼甚麼？職位的賣點該放在甚麼位置？

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  • 邱力迅

    邱力迅

    Moovup好工速遞共同創辨人，帶領Moovup團隊透過科技實踐使命並推動社會及行業發展。Moovup好工速遞是一個前線及營運職位求職平台，希望透過為前線人員提供不同的工作機會藉此提升生活質素。邱先生擁有豐富的營運、法律及財務管理經驗，他曾任瑞銀投資銀行香港及台灣股票資本市場部執行董事、香港嘉里地產公司上海副總經理及香港司力達律師事務所律師。

     

    HR唔易做

    本欄隔周三更新

Photo: 由作者提供

　　招聘廣告刊登數星期都沒有求職者申請？收到一大堆求職信，都不能找到一個合適的人選？一個成功的招聘廣告應該能清晰及詳細描述職位、薪金、工作時間、職責、福利、對員工教育程度及技能的要求。透過以上資料，求職者就能對職位空缺有初步認知並建立一個合理期望，從而減低浪費雙方時間的機會。僱主亦能更容易吸引符合公司文化、職位空缺技能及條件的求職者，為公司建立長遠利益。

 

　　怎樣才能寫出一個具體、有吸引力的招聘廣告，讓你找到對的人？

 

1. 公司簡介

 

　　一個詳盡的公司簡介可以讓求職者了解公司背景、規模及發展潛力。讓求職者對公司有初步了解及建立合理期望。僱主亦可以把公司網址及/或社交媒體平台（例如Facebook專頁）放於公司簡介，讓求職者可多角度了解公司動向及產品或服務。大約一百字的公司簡介就足以覆蓋所有重要內容。

 

2. 職位

 

　　把職位名稱清楚列出、並把職位賣點或特點放於後方，可以更突出職位空缺，吸引更多求職者申請職位。例如：兼職顧客服務助理 - 蔬果部、兼職售貨員（皇室堡店）、全職電話聯絡員（不需cold call）

 

3. 薪金及工作時間

 

　　● 僱主應參考市價，定立合理薪金。如果要求太苛刻，脫離市場公價，會影響求職者申請工作的意欲。

 

錯誤例子：

月薪$10,000工作六天，每天十二小時。

　　● 薪金及工作職責模糊，亦會被誤以為是求職陷阱。

 

錯誤例子：

月薪$6至$60,000、彈性上班、可在家工作。

　　● 如果需要輪班工作，亦需要列明不同更數時段，讓求職者有適當的心理準備。

 

 

4. 職責

 

　　工作職責是招聘廣告中最重要的部分，一個清晰的工作職責列表能讓求職者對職位空缺建立一個合理期望。

 

錯誤例子︰

招聘職位︰高級日式餐廳 - 分店經理／分店主任

職責︰負責管理分店日常運作

 

正確例子︰

招聘職位︰高級日式餐廳 - 分店經理／分店主任

 

職責︰

 

　　● 負責管理分店日常運作，確保分店運作暢順

　　● 為工作團隊制定發展策略及營運計劃，控制食品和人事成本

　　● 分析銷售數據及制定銷售策略，帶領團隊達致公司銷售指標

　　● 審查食品質量和服務標準，監控衛生標準，向團隊提供指導

　　● 凝聚分店的團隊氣氛，培訓員工向顧客提供優質服務

　　● 參與招聘及留才活動，穩定分店人力資源

　　● 有效執行公司政策，定期向管理層作出匯報

 

特別資歷、其他要求或期望：

 

　　● 5年或以上飲食業相關經驗及至少3年或以上管理經驗

　　● 持有餐飲／衛生管理文憑/證書為佳

　　● 工作認真，態度積極

　　● 經驗較淺者可考慮為主任

 

5. 工作要求

 

　　在Moovup平台上，僱主可以列明對求職者的教育程度、中英文口語及書寫能力的要求。

 

6. 津貼和福利

 

　　除了以上資料，津貼和福利也是求職者挑選工作最著重的因素。僱主可以把假期、獎金、培訓資助、醫療津貼、晉升機會及其他福利列明於招聘廣告中。僱主及人力資源管理人員可以參考以下建議：

 

　　● 假期

　　每月6天例假、7天勞工假期、10-14 天有薪年假、全薪貼心假（婚假、產假、侍產假、生日假、恩恤假）

　　● 獎金

　　勤工獎金、業績獎金

　　● 培訓

　　有薪完整在職培訓

　　● 醫療

　　醫療福利、家屬醫療及牙科優惠

　　● 其他

　　良好晉升階梯、員工購物優惠、生日禮物、生日餐飲禮券、員工康樂活動、強積金、員工聚餐、港島／龍區工作可獲$1,000交通津貼、1.25倍加班津貼

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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