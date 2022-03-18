追星潮回歸｜ViuTV掌舵人由零做起！以有限資源創MIRROR傳奇！魯庭暉︰創作靠熱誠與尊重

曾幾何時，香港電視行業一度非常輝煌。隨著日、韓、台潮流「襲港」，加上串流平台興起，這個行業風雲變色。每當「夕陽」走近，電視界又會泛起點點漣漪，要說近年最有活力、前景的「新血」，想必是ViuTV，推出不少討論度高的節目，更打造出風靡全港的偶像團隊MIRROR。如果要細說本地追星潮如何回歸，那就不得不由這個電視台的掌舵人魯庭暉說起。

ViuTV掌舵人魯庭暉

（圖片來源︰ViuTV 網站）

費盡心力讀傳播 零經驗做電視

魯庭暉以37歲之齡出任電視台的董事兼總經理，外界稱呼他為「最年輕台長」。年紀輕輕就登上管理層，大家一定以為他嬴在起跑線，而事實上他的掌舵人育成之路可說是「峰迴路轉」。魯庭暉出生於基層家庭，中二那年以優異成績插班入讀皇仁書院，豈料會考成績未如理想，與心儀的中文大學新聞與傳播學系擦身而過，反獲同校的生物系錄取。

魯庭暉曾在訪問表示，自己對傳媒的所有範疇都感興趣。

（圖片來源︰魯庭暉Instagram）

年輕的他沒有因而放棄自己的夢想，反而向高難度挑戰，下定決心要由生物系轉去新聞與傳播學院。在大學，轉系的名額少之又少，若然成績不是名列前茅，轉系簡直是「天方夜譚」，所以他大學一年級的生活長期都是與生物課程為伴，每次一下課就會直奔飯堂，隨便吃個叉燒飯就回宿舍溫習；為了成功轉系，他在課餘時間更參加商業電台的創作訓練班以累積閱歷。最後，皇天不負有心人，他成功獲得面試的機會，成為新聞系的一份子。

畢業後，魯庭暉投身廣告行業，師承「廣告教父」曾錦程，做出不少成績，在廣告界有一定的名聲，更獲美國蘋果公司委任為亞洲區創意總監。後來，他放棄高薪厚職，回流香港，在電訊盈科集團工作。2014年，魯庭暉獲邀加入「香港電視娛樂」，籌辦新的免費電視台，他在零經驗下「膽粗粗」接下邀請，正式展開電視人之路。

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