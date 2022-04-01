提早暑假｜校長棄百萬年薪為學生義補！創免費補習社、疫下推「三月百課」！陳葒：基層學生都有學習權利

在不少學生早已習慣在家學習之際，政府卻突然打破了「9月開學，7月放暑假」這個定律，在3月送學生一個「提早暑假」。在沒有疫情的年代，突如其來的假期當然人人讚好，但疫情下，抗疫、防疫早已成為我們生活的一部分，即使得到了這個「暑假」，不能外出遊玩，學生困在家中無所事事，受苦的除了學生，還有一眾家長們。

此時此刻，一個名為《香港自學網》的教學頻道突然冒起，為一眾學生提供免費的冷知識課堂，仔細一看，原來這個網站的創辦人，正正是陳葒校長。

教育界新星棄百萬年薪

（圖片來源：陳校長 @ Facebook）

陳葒校長，大家可能聽過他的名字，香港最年輕中學校長、教育界新星。陳校長11歲從廈門來港，在年幼時已是讀書材料，由中學畢業於皇仁書院，以至在浸會大學取得中國研究社會科學學士，其後再成功考取浸大學位教師教育文憑，正式成為一名教師。於2003年，陳校長更以35歲之齡出任匯知中學校長，成為當年香港最年輕的中學校長，更是教育界的新星。

可以在事業闖出一片天，相信也是你我渴求之事。然而，在2009年，陳校長事業如日方中之際，卻選擇退下來，辭去中學校長一職。毅然放棄百萬年薪，一夜之間變成了零收入人士，不少人都會覺得他很傻，但這為「傻校長」所做的一切，為的就是要實現他「有教無類」的理念。

創立免費補習社：只為「有教無類」

在任職校長期間，陳校長發現香港教育生態忽略了弱勢學生的學習權益，基層貧困學童不能得到適切的教育，主流學校亦無法協助這些學生，這個現象成為他轉為教育義工的「契機」，他成立了「陳校長免費補習天地」，為基層貧困學童提供免費補習服務和其他教育支援。

年輕時的陳葒校長。

（圖片來源：陳校長 @ Facebook）

即使是前校長，資金上也難免有負擔，但陳校長並沒有因此而放棄。為賺取生活費，陳校長曾為報紙撰寫專欄和做大廈保安，讓補習班可以繼續經營下去，幫助有需要學生。陳校長曾在訪問中坦言，自己曾一個人去公屋「洗樓」派傳單，拿著摺櫈和易拉架到處奔波，希望可以幫助到有需要的學生。皇天不負有心人，不少教師得悉陳校長義教後，都相繼加入義務團隊，與他一同經營補習社，其後更在佐敦設立第一個分社，讓教師和學生也可以在更好的環境上課。

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