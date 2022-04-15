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15/04/2022

創業＝做Project？花光積蓄研發「最佳枕頭」！港大學生甘為床品市場冒險：要有勇氣去蝕錢！

#人物專訪 #失眠 #期間限定店 #枕頭 #Re Pillow Co. #睡眠 #大學生 #創業
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law Photo: Ashley Tsoi

　　「一隻綿羊、兩隻綿羊、三隻綿羊……」失眠的時候，你是否也曾在腦海中幻想有綿羊一直從柵欄跳過去？「四隻綿羊、五隻綿羊……」但睡不著就是睡不著。每個人每日大約有三分一時間在床上度過，如果擁有一個好的「床伴」，絕對可以好好改善睡眠品質！但誰會是這個「最佳床伴」？對港大學生梁禮恒（Ryan）來說，絕對非枕頭莫屬！他兩年前因為枕頭的關係而睡不好，幾乎買遍市面上所有枕頭來試，卻仍然找不到一個理想完美的枕頭，於是他將所有枕頭拆開研究，乾脆自己DIY一個，沒想到後來會發展出一盤生意！

 

 

　　「我很怕別人說『創業』二字，因為這二個字很大……我純粹抱著做一個project的感覺去做。」把創業視為「做project」，你以為只是年輕人太天真、太愛做夢？還有些太天馬行空、不切實際？但有時世界會告訴我們：人生苦短，有時做一件事，根本不用盤算太多，我們只是需要一點勇氣。

 

Re Pillow Co.創辦人梁禮恒（Ryan）將創業視為「做project」。

 

下頁睇：「造枕大計」是一個意外？

 

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