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10/06/2022

尋失傳技藝！藝術家無師自通學拉糖！憑巧手造糖公仔傳遞快樂！長洲Sugarman︰造糖找回童真！

#藝術 #非物質文化遺產 #吹糖 #傳統技藝 #香港後花園 #人物專訪 #吹糖師傅 #藝術自由工作者 #糖公仔 #拉糖 #長洲 #糖果 #菜糖 #Sugarman #杜煥 #天然智能糖
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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan Photo: Tony Leung 、受訪者提供

　　說起「香港後花園」長洲這個地方，你會想起甚麼？芒果糯米滋？大魚蛋？文青咖啡店？你可知道這個小島上有間「隱世」小店？

 

　　小店的鐵閘色彩繽紛份外搶眼，但是你永遠都不會知道它何時開門做生意。而這間神秘店舖的店主就是一位自由藝術工作者——杜煥，他修讀藝術後一直從事美術相關的工作， 13年前開始學習拉糖這門傳統技藝，學成之後就在小店將技藝發揚光大，街坊都稱他為Sugarman。到底Sugarman生涯是如何展開？

 

 

　　原來杜煥早在小時候就與糖公仔結下情意結。小時候的他居住在鄉村地方，偶爾會有師傅推車仔或是踏單車來到村口賣公仔糖，「鄉村地方甚麼都沒有，小時候見到糖公仔會很開心！」舊時小朋友沒多餘錢買糖，杜煥就只好坐在一旁默默地觀察拉糖的方法，「在客人光顧的時候，就會留意師傅如何處理糖漿；沒有客人時就觀察一下到底如何加熱，幾乎每次都會看足全日！」日復日，拉糖不知不覺間就深深地刻在杜煥的腦海中，亦埋下了「Sugarman」的種子。

 

Sugarman 除了會拉糖、吹糖，他還會畫畫、做傳統紮作等藝術工作。

 

下頁繼續睇︰如何由藝術家演變成Sugarman？

 

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