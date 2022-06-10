尋失傳技藝！藝術家無師自通學拉糖！憑巧手造糖公仔傳遞快樂！長洲Sugarman︰造糖找回童真！

說起「香港後花園」長洲這個地方，你會想起甚麼？芒果糯米滋？大魚蛋？文青咖啡店？你可知道這個小島上有間「隱世」小店？

小店的鐵閘色彩繽紛份外搶眼，但是你永遠都不會知道它何時開門做生意。而這間神秘店舖的店主就是一位自由藝術工作者——杜煥，他修讀藝術後一直從事美術相關的工作， 13年前開始學習拉糖這門傳統技藝，學成之後就在小店將技藝發揚光大，街坊都稱他為Sugarman。到底Sugarman生涯是如何展開？

原來杜煥早在小時候就與糖公仔結下情意結。小時候的他居住在鄉村地方，偶爾會有師傅推車仔或是踏單車來到村口賣公仔糖，「鄉村地方甚麼都沒有，小時候見到糖公仔會很開心！」舊時小朋友沒多餘錢買糖，杜煥就只好坐在一旁默默地觀察拉糖的方法，「在客人光顧的時候，就會留意師傅如何處理糖漿；沒有客人時就觀察一下到底如何加熱，幾乎每次都會看足全日！」日復日，拉糖不知不覺間就深深地刻在杜煥的腦海中，亦埋下了「Sugarman」的種子。

Sugarman 除了會拉糖、吹糖，他還會畫畫、做傳統紮作等藝術工作。

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