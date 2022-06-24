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24/06/2022

底片無價｜把五、六十年代光影重現眼前！已故攝影大師鍾文略長子：希望把舊香港故事傳承下去

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Text: Christy Yiu Photo: Oscar Wong

　　坐在石礅托頭苦候的婦人、紮著長長辮子的媽姐、在陽光下打掃的戲院員工……一張照片就是一個故事。香港街拍攝影大師鍾文略曾為五、六十年的香港記下一幕幕的經典畫面。鍾文略離世後，遺下數以萬張菲林底片，為他打理這些照片的，就是他的兒子鍾易理（Stanley）。

 

 

　　走進位於北角的「鍾文略攝影工作室」，一張張黑白照片盡現眼前，沖洗用的藥水、放大器、相紙等設備更是一應俱全，絕對是一間名乎其實的「專業黑房」。然而，相比起其他黑房，這裏卻多了一股濃烈的咖啡香氣。「先來喝杯咖啡，我們再慢慢談。」眼前這位一頭白髮、身穿「暗房師」圍裙的「鍾大叔」，呷著手上的咖啡，開始細說他的故事。

 

攝影大師鍾文略長子、銀鹽菲林沖曬達人 鍾易理（Stanley）

位於北角的「鍾文略攝影工作室」。

 

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