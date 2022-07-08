一張藤蓆3千元？移民趕住買棉被？守住補蓆、打絲棉被傳統手藝！半世紀繡莊第二代傳人：有人珍惜就繼續做！

好熱！今個夏天真是好熱，好想全日躲進冷氣房不出門！老一輩人都說，要消暑降溫，以前家家戶戶都愛瞓涼蓆，就算不開冷氣，一樣感覺好凉爽！涼蓆？這些「古老嘢」現在還有人用？當然有！這些「識蓆之人」不但願意花三千多元買一張馬辰蓆，用爛了還會專程拿去給「四姨」修補！

「四姨」是誰？在石硤尾舊式街市裏，有一家擁有五十年歷史的老店——協義興繡莊！「四姨」林美倩就是這間繡莊的第二代傳人，也是香港僅存懂得補蓆和打絲棉被的師傅！

協義興繡莊成立於1972年，至今已有五十年歷史，是香港目前少數仍有出售自家制手打絲棉被的店鋪。

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