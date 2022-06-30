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30/06/2022

疫情緩和職位空缺回升！打工仔「散CV」時機！睇輕呢3個簡單錯誤，機會就此錯失！

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  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    我做Marketing

    本欄每周四更新

　　近月疫情緩和後，巿場上職位空缺再次回升，又係打工仔「散CV」嘅時候。但要「散」得比別人成功並唔容易，就算工作多年老手，亦會因有不少簡單CV毛病，而錯失大好工作機會。

 

過分花巧

 

　　近年流行用 infographic 製作CV，當中會用到好多圖像、圖表或時間線去表達職場歷程。雖然看似既複雜又美觀，但人人嘅美學眼光都好唔同，搞不好令人眼花繚亂引來反感。其實早有外國研究報告指出，CV過分花巧對求職並無幫助，分分鐘仲會有反效果。加上並非所有公司／人事部接受 infographic 呢類新款式，所以要學懂如何「低調得嚟又高調」。另外如使用呢類CV時，要當其為powerpoint一樣，盡量字型、字體、顏色等要一致。同時要避免使用遠遠超出自己設計能力範圍嘅template，減低僱主對你期望嘅落差，免得上班後連普通 powerpoint 都未能做到簡單設計，而令人對你大失信心。

 

圖片來源：unsplash.com

 

問非所答

 

　　初初踏入職場，因工作經驗不足，同時為求免得CV 太少內容令其變得空虛，好多人都會習慣將所有工作經驗放入CV內。但久而久之，累積嘅內容就變得堆積如山。曾經遇到一位工作經驗超過二十年、現應徵高級經理嘅求職者，暑期工、職場初期與應徵職位完全無關嘅工作經驗，都一一詳細列出，CV長達四頁令人失去興趣。其實隨著年紀同職位轉變，就要配合應徵職位嘅特點而作出內容加減。如並非轉行，其實近三份工作較為重要，其後嘅工作可以只放重點或職級，毋須過分詳細。另外個人興趣其實可免則免，電腦技能毋須列晒所有電腦程式，而其他證書如瑜珈導師證書、廚藝班證書等非相關課程亦無必要提及。太多無關嘅內容，只會令人覺得你唔了解該職位嘅需求，最後令人覺得你問非所答，對應徵並無誠意。

 

無重點

 

　　在自己而言，當然每一份工作都十分重要。不過在僱主而言，只會重視佢哋需要嘅技能，亦唔會花太多時間去搵出CV重點，但好多應徵者就經常忽略為整份CV 及每一份工作寫下簡介。其實求職網上所列出嘅工作內容及同需求，就正正係「Marking Scheme」。只要所有工作重點都配合Marking Scheme，再加上一個精簡總結，已經能從眾多求職者CV中突圍而出。另一方面反過來看，寫CV嘅過程能令你發現工作技能上不足之處，再為下一份工定下目標。

 

　　其實「散CV」並唔係一個好嘅做法，應當為每份工作度身訂造CV。而同一份CV send俾所有公司最後只會得個「send」字。與其send 100份只得兩次面試，倒不如好好地了解工作內容同自己嘅長短，令命中率大大提升。

 

 

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