賣斷市！遭炒價！冬奧吉祥物「冰墩墩」爆紅！連殘奧「雪容融」都爆搶購潮？

北京冬奧經已曲終人散，除了各國選手技驚四座，令人讚歎，冬奧吉祥物「冰墩墩」也十分受歡迎，掀起熱潮。據聞早前「冰墩墩」公開發售時，民眾不懼寒風，早在前一天已經在店外守候，有些地方更出現超過千米的人龍，火熱程度可見一斑。

（影片截圖）

「冰墩墩」不僅在國內爆紅，熱潮也席捲全球，皆因冬奧村內的外國記者及選手們將與「冰墩墩」的合照上載社交媒體，吸引不少外國網民的目光，「冰墩墩」紀念品瞬間被搶購一空。在線上拍賣平台，「冰墩墩」產品的價格不知翻了多少倍，網民大呼「一墩難求」 。

「冰墩墩」設計團隊是來自廣州美術學院，概念是將熊貓與冰晶外殼結合，造型酷似航天員。「冰墩墩」原本取名「冰墩兒」，但團隊擔心外國人讀不出「兒」字的發音，改為「冰墩墩」。「冰」代表純潔堅強，「墩墩」意喻敦厚可愛，名字十分配合「冰墩墩」的造型。

（影片截圖）

「冰墩墩」熱爆，連帶其夥伴也受惠，據報即將在北京舉行的殘奧運動會吉祥物「雪容融」也掀起搶購熱潮。





「冰墩墩」北京冬奧宣傳片：



