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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

24/02/2022

賣斷市！遭炒價！冬奧吉祥物「冰墩墩」爆紅！連殘奧「雪容融」都爆搶購潮？

#數碼營銷 #冰墩墩 #冬奧吉祥物 #斷市 #北京冬奧 #搶購潮 #北京殘奧 #炒價 #雪容融
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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

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    本欄每周四更新

　　北京冬奧經已曲終人散，除了各國選手技驚四座，令人讚歎，冬奧吉祥物「冰墩墩」也十分受歡迎，掀起熱潮。據聞早前「冰墩墩」公開發售時，民眾不懼寒風，早在前一天已經在店外守候，有些地方更出現超過千米的人龍，火熱程度可見一斑。

 

（影片截圖）

 

　　「冰墩墩」不僅在國內爆紅，熱潮也席捲全球，皆因冬奧村內的外國記者及選手們將與「冰墩墩」的合照上載社交媒體，吸引不少外國網民的目光，「冰墩墩」紀念品瞬間被搶購一空。在線上拍賣平台，「冰墩墩」產品的價格不知翻了多少倍，網民大呼「一墩難求」 。

 

　　「冰墩墩」設計團隊是來自廣州美術學院，概念是將熊貓與冰晶外殼結合，造型酷似航天員。「冰墩墩」原本取名「冰墩兒」，但團隊擔心外國人讀不出「兒」字的發音，改為「冰墩墩」。「冰」代表純潔堅強，「墩墩」意喻敦厚可愛，名字十分配合「冰墩墩」的造型。

 

（影片截圖）

 

　　「冰墩墩」熱爆，連帶其夥伴也受惠，據報即將在北京舉行的殘奧運動會吉祥物「雪容融」也掀起搶購熱潮。


「冰墩墩」北京冬奧宣傳片：


 

 

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