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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

03/03/2022

網傳禁足人心惶惶？超市貨架「清零」！重溫Heineken封城廣告，以幽默注入正能量

#數碼營銷 #新冠肺炎 #Heineken #禁足 #正能量 #抗疫 #疫情 #搞笑廣告 #We’ll Meet Again #封城 #超市「清零」
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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

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    本欄每周四更新

　　香港封城謠言滿天飛，引致人心惶惶，超市未開門已有市民排隊等候，店內貨品被搶購一空。儘管有報道指全民檢測將於三月尾才開始，期間雖然可能要禁足，但容許市民派代表分批出外購買食物及日用品，仍然有不少人蜂湧到超市儲糧。

 

　　這場抗疫戰已經打了兩年多，市民變成驚弓之鳥，既怕染上新冠病毒，又怕封城在家缺糧，超市大排長龍，藥房人頭湧湧。今時今日，只有食物及藥物能為人們帶來一點點安全感。

 

　　之前在其他國家也曾試過封城，期間民眾仍可出外購物、跑步及放狗等。去年 Heineken 推出以封城為主題的廣告，名為 「We’ll Meet Again 」。宣傳片採用輕鬆幽默的手法，在這愁雲慘霧的日子，帶來正能量。片中男女在出外前都隆重其事，悉心打扮一番，原來只為了棄掉垃圾、放狗等，十分搞笑。

 

（影片截圖）

（影片截圖）

 

　　疫情，打亂我們的生活，影響我們的生計，但輕鬆面對，總比怨天尤人好。像身邊染疫的朋友，大多數是當作自己染上感冒，在家休息幾天，就會康復。千萬不要慌亂，如常生活，我相信，人定勝天。

 

Heineken 廣告片：

 

 

 

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