疫下反思幸福是甚麼？身體健康？住大屋？看這日本零食廣告，就知幸福在身邊！

近日收到不少親友確診的消息，開始時有點擔心，後來知道他們的情況不是太差，有些甚至已經康復，放下心頭大石。

其中一位確診朋友住在獨立屋，染病期間自己於地下層隔離，有WIFI，有FIFI，有花園平台，日間天氣好時在室外曬曬太陽，晚上又有影視平台陪伴，一星期轉眼間過去，已經痊癒。

另外亦有親友家住公屋，母子兩人染疫，一家幾口窩居在數百呎的地方，只有一個廁所，也沒有足夠房間分隔家人。各人只有瑟縮在屋內幾個角落，避免互相感染。最後全家也確診，幸好各人現已康復，生活回歸正常。

疫情下，不禁令人反思一些問題，如幸福是甚麼？其實，幸福好簡單，當你染病的時候，便會發覺身體健康，已經是幸福。無論你住在幾千呎大屋，或者幾百呎斗室。'

（影片截圖）

近期看到一支日本零食廣告，主題是「 幸福是甚麼？」片中畫面是日常生活點滴，如跟孩子一起玩耍、愛犬等待著主人、與另一半旅遊、為妻子準備晚餐、跟至愛人在一起、見到新生命的誕生等等，看似微不足道，但溫暖人心。幸福，原來就在身邊。

（影片截圖）

日本零食廣告：

（【公式】亀田製菓︰ハッピーターン45周年記念 「みんなでつくる、WEB CM『Happy Movie Project』」）