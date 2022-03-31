「女人胸部最臭」？中國P&G被轟貶低女性！原來早有侮辱女性前科？

男人被罵「臭男人」不一定代表他有體臭，可能他是個「渣男」。但在生理上而言，究竟男人是否真較女人臭？

近期 P&G 寶潔（中國）推翻了這個定論，並以此為題材在社交媒體發放廣告，宣傳稿中包括多個「真相」，如「女人腳臭是男人的 5 倍」 、「女人胸部最臭」、「女人內褲比男人髒」、「女人頭髮比男人髒一倍」等等，最後是推介寶潔「香香」五件套裝產品。

文章一出，惹起公憤，批評寶潔侮辱女性，由頭踩到落腳。雖然寶潔立即刪除文章，並公開道歉，但網民不收貨，大罵寶潔一邊賺女人錢，一邊貶低女性，揚言罷買寶潔，改用對手聯合利華的產品。

除了今次事件，原來寶潔早有前科，在2020年寶潔推出母親節廣告，片中爸爸和兒子看到報道每個家庭須支付媽媽工資的新聞後，向媽媽大獻慇勤。宣傳片被批評用金錢來衡量媽媽的價值，侮辱了女性。

廣告創意可天馬行空，但也要小心「踩界」，女性是寶潔主要目標客群，得罪了米飯班主，不會有好下場。

寶潔宣傳文章︰

（網上截圖；圖片由作者提供）

（網上截圖；圖片由作者提供）

（網上截圖；圖片由作者提供）

（網上截圖；圖片由作者提供）

（網上截圖；圖片由作者提供）