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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

07/04/2022

摑掌風波成污點？片商欲與Will Smith停合作！原來影帝唱rap出道？即重溫Peacock廣告

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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

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    本欄每周四更新

　　今屆奧斯卡頒獎禮經已落幕，然甚少人談論賽果，因為焦點全落在 Will Smith 韋史密夫揍人的事件上。那一巴掌不但搶了其他得獎者的風頭，就連韋史密夫自己奪得影帝的榮耀也被蓋過。

 

　　不少人譴責韋史密夫反應過激，濫用暴力，理應受到懲罰；但亦有人同情韋史密夫，認為他因為老婆甩頭髮被嘲笑，護妻心切，一時失控，值得原諒，還讚揚他是個「真男人」。

 

（影片截圖）

 

　　雖然韋史密夫已經道歉，並辭任奧斯卡主辦單位美國影藝學會會員，但事件持續發酵，不少片商有意擱置與韋史密夫的合作。榮登影帝之後，他本來是更吃香，星途一片光明，如今反而被排擠，一沉百踩，娛樂圈十分現實。不知他如何洗底，才有望翻身。

 

　　韋史密夫除了是男演員，以及電影監製，還是唱 rap 歌手。初期他以唱 rap 出道，後來被發現有演藝天分，才加入演員行列。他曾多次獲提名奧斯卡金像獎及金球獎最佳男主角，如今得償所願，值得驕傲，估不到摑掌事件令他人生蒙上污點。

 

（影片截圖）

 

　　現重溫他早前為主演劇集的廣告，片中他帶領一眾演員大唱 rap 歌，活力十足。

 

（影片截圖）

 

即睇Will Smith 廣告片：

 

 

 

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