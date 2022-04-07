07/04/2022
摑掌風波成污點？片商欲與Will Smith停合作！原來影帝唱rap出道？即重溫Peacock廣告
今屆奧斯卡頒獎禮經已落幕，然甚少人談論賽果，因為焦點全落在 Will Smith 韋史密夫揍人的事件上。那一巴掌不但搶了其他得獎者的風頭，就連韋史密夫自己奪得影帝的榮耀也被蓋過。
不少人譴責韋史密夫反應過激，濫用暴力，理應受到懲罰；但亦有人同情韋史密夫，認為他因為老婆甩頭髮被嘲笑，護妻心切，一時失控，值得原諒，還讚揚他是個「真男人」。
（影片截圖）
雖然韋史密夫已經道歉，並辭任奧斯卡主辦單位美國影藝學會會員，但事件持續發酵，不少片商有意擱置與韋史密夫的合作。榮登影帝之後，他本來是更吃香，星途一片光明，如今反而被排擠，一沉百踩，娛樂圈十分現實。不知他如何洗底，才有望翻身。
韋史密夫除了是男演員，以及電影監製，還是唱 rap 歌手。初期他以唱 rap 出道，後來被發現有演藝天分，才加入演員行列。他曾多次獲提名奧斯卡金像獎及金球獎最佳男主角，如今得償所願，值得驕傲，估不到摑掌事件令他人生蒙上污點。
（影片截圖）
現重溫他早前為主演劇集的廣告，片中他帶領一眾演員大唱 rap 歌，活力十足。
（影片截圖）
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