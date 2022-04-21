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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

21/04/2022

傳收3千萬人仔復出！樂壇天后王菲以招牌短髮+fit爆身型拍廣告！網民激讚︰仙氣逼人

#數碼營銷 #王菲 #謝霆鋒 #王菲復出 #王菲拍廣告 #廣告 #NEIWAI 內外 #樂壇天后 #天生的演員
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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

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    本欄每周四更新

　　娛樂圈中不乏逆齡生長的女藝人，除了上期提及被譽為「二十世紀末最後美少女」廣末涼子，樂壇天后王菲也絕不遜色。

 

（影片截圖）

 

　　近年王菲已處於半退休狀態，據聞早前她以酬勞三千萬人民幣天價復出，為內地衣飾品牌「NEIWAI 內外」作代言人。廣告一出，引起極大的迴響，網民大讚年屆半百的王菲凍齡有術，仙氣逼人。片中王菲以招牌短髮示人，肌膚白皙，身型fit爆，舉手投足之間散發高雅的氣質。

 

（影片截圖）

 

　　王菲擁有天籟之聲，性格冷傲，我行我素，形象別樹一格，儘管近年甚少露面，但仍然有不少粉絲。她除了是樂壇天后，更是個不可多得的演員，殿堂級大導演王家衞曾多次公開讚賞王菲的演技，稱她為「天生的演員」。

 

（影片截圖）

 

　　在感情生活方面，王菲予人的印象是個敢愛敢恨的人，她在當紅時毅然下嫁內地搖滾歌手竇唯，幾年後離婚，再嫁給大陸演員李亞鵬，但最終也是分手收場。她最為人津津樂道是與謝霆鋒的姊弟戀，兜兜轉轉，離離合合，戀情令人撲朔迷離。

 

王菲「NEIWAI 內外」廣告片︰

 

 

 

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