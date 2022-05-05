「立即變黑哂亦得，得咗」曾江經典廣告播足40年！去年夥拍Stanley@MIRROR拍Deliveroo廣告成告別作

「逐漸變黑又得，立即變黑又得，得咗！」這句美源髮采廣告經典對白深入民心，皆因宣傳片播足四十年，幾代香港人也看過這支家傳戶曉的廣告。按理廣告播放得愈久，代言人曾江便愈多進賬，可惜當年他簽合約時已經賣斷播放權，所以只收了一次片酬，廣告商便可以「任用」。

（影片截圖）

期間廣告不斷更新，曾江背後的演員由一男一女，變成兩位女士。除此之外，還有每個新春都見到的賀年廣告。不少網民表示美源髮釆廣告已成為港人集體回憶，擔心曾江離世之後，廣告會停播。

在 2013 年曾江接拍了另一品牌 Salon de Pro 染髪劑廣告，片中曾江被問：「你仲用緊嗰隻染髮呀？」明顯是抽水之作，網民大讚抽得正，更有人稱他是染髪界的 KOL。

早前，曾江為 Deliveroo 拍廣告，片中的他變身成魔術大師，與 MIRROR 成員「大表哥」Stanley 合作演出，配搭新鮮，二人不時爆出火花，網民更大讚已經八十多歲的曾江寶力未老，有型有款，可惜這支廣告已是他告別之作。

（影片截圖）

Deliveroo 廣告：