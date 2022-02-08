對手強橫、搞小動作又如何？職場上最大的失敗是「自己打敗自己」！

（欲知前事，請看職場過招！如何在對手胸有成竹時殺他一個措手不及？要做足部署！）



玩家為上位，不惜打擊異己，設局陷害梁副，派我去做馬前卒；又不擇手段，私自往東莞、廣州蒐集資料，攻擊馬騮的福州計劃。「他這樣做，擺明靠害」氣上心頭的馬騮，說不出話來。

不錯，經此一役，馬騮失去鬥志，整個人毫無生氣，說話充滿怨氣，做事變得沒章法，成了公司一個可有可無的人。

和馬騮一樣，我也不值玩家所為，但想深一層，我們亦應該檢討自己，為甚麼去做那個房地產計劃時，眼光只放在福州呢？如果我們把周邊幾個地區也納入研究之列，報告便顯得完整；縱使分析有所偏差，未能一擊即中，卻也立於不敗之地。

現在玩家毋須攻擊我們的報告，只是說出在廣州和東莞開發的優勢，已經把我們殺至片甲不留。

對手搞小動作，我們不可掉以輕心；對手強橫，我們不可畏首畏尾；對手高明，我們還要向他學習，多謝他們給我們一個磨練思考技巧和成功的機會。

馬騮志得氣滿，卻經不起一個不大不小的挫折。他給憤怒蒙蔽了雙眼，給仇恨填滿了心胸，給面子妨礙了腦袋。雖然不是致命一擊，但他意志消沉。過來找我也不再和我說笑，更不喝我的Earl Grey或藍山咖啡了。他已經給自己打敗了。

之後我給調去跟另一位副總，一個上班等於不在公司、說話等於沒說的人；他在公司生存目的，就是為了那筆不俗的退休金。他對任何下屬都一視同仁，就是視而不見，大家老死不相往還。

那段日子，比受到玩家和梁副攻訐還要痛苦，可以用度日如年去形容。我是個想做事的人，沒事幹？我正想辭職。