升職機會不屬我？要論資排輩！還有邊一點更重要？

「我有件工作想交給你做。」老總突然召見我，他語氣和平日一樣，慈祥溫和。他好像知道我有離心似的，給我做一個新項目，而且是獨立運作，沒有直屬上司，每星期向他匯報一次。

在中資公司工作，要升職加薪，主要不是看表現，論資排輩才重要，還有一極其具影響力的是每個人的後台。像梁副，他太太在公司領導層工作，於是所有人，包括老總都忌他三分。

不過，在吸納人才方面，他們也有一套很值得參考的方法。若有人表現突出，但礙於制度和傳統，怎樣也擠不進助總、副總這些總經理級別的話，老總便巧妙的設計一個「總經理助理」等職銜來，以挽留有用人才，我便是在類似情況下升做行政人員。

老總很了解我的情況。我有才華卻不容於幾個副總，把我安插在一些平庸副總之下，又會令我鬱結抑壓，於是他想出了一個兩全其美的方法。

「這項目規模小，但可發展的機會多著，最適合你了。」老總盛意拳拳，而且充滿誠意，令我感到不好意思。他在背後一定做了不少打通關節的功夫，否則，這安排不易為其他副總接受。

雖有去意，但老總的確是欣賞我的能力才出此一策；為了報答他知遇之恩，我決定留下來。一個人單打獨鬥，好處是自由度大，揮灑自如；壞處是太自由，容易慵懶。

「今早沒見過他。」一次玩家被別人問到有否見過我時這樣回答，但他那天早上確實和我見過面的。

他和許多人一樣對我充滿戒心，又不太滿意老總的安排，於是說上這些話來，製造一個我「沒王管」的形象來。

我給自己做了一個時間表，堅持朝早九時前一定上班，並撰寫工作日誌督促自己。叫人意外的是這日誌最後竟幫我度過另一個難關。