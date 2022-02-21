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21/02/2022

辭職只因「怕悶」！離職前仍被出招對付？一個小習慣救了自己！

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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　一個人單打獨鬥，好處是自由靈活，但感覺卻很孤獨。一家公司一千人，卻和你沒有關聯，你正在做甚麼、做的是甚麼、做了甚麼，都跟所有人沒有關係。

 

　　那段日子，養成了一個習慣，就是每晚下班前把當天做過的工作記下來，並製作了一個很大的表，羅列了將要做的工作和預計的時間寫下來，形式一如現在的 excel。

 

　　「工作怎麼樣？」向老總滙報工作時，他問我。「工作不繁重，不過有點悶。」我有感而發的說。他點點頭，若有所思的。

 

　　悶，是指工作沒有挑戰性。雖然工作也有難度，時間亦很匆促，但因我是全權負責，只要勤力一點，自律一些，便沒問題了。可是，工作順利不等於心情愉快，工作成功不一定心滿意足。日子愈長，愈發感受到自己在公司的前途，不會怎樣好。

 

　　若不容於其他副總，縱使老總愛才，想方設法安排我做一些獨立項目好脫離其他人的壓制。但在公司整體架構上，我永遠也是個邊緣人，雖有表演的機會，但舞台始終不夠大。

 

　　下定決心，辭職。

 

　　老總合共和我談了幾次，每次都超過一小時，都是些公司需要我這類型人才的話。老總是個好人，也很清楚公司的情況，對每個同事亦很了解，又明白我的「存在」對許多人都構成「威脅」，所以安撫我叫我多一點耐性，給他多一些時間。但我知道留下來便像給他一個難題，我還是堅持要走。

 

　　怎知在遞了辭職信不到一個星期，行政部竟然說我的上班紀錄混亂，意指我在過去幾個月不知有多少日子沒上班。經了解後，原來又是玩家在背後搞小動作。他負責公司一些部門的行政管理，在審批我上班日子時有所質疑。幸好我在閒時所作的工作進度表解救了我。

 

　　離開之後，加入一華資企業；兩年後我給另一家中資公司挖角，和玩家再度交手。

 

 

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