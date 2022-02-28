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28/02/2022

職場上「據理力爭」是好事？如何用一個問題讓對手自揭底牌？

#管理 #辦公室貼士 #人際關係 #職場 #打工仔 #辦公室是非
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　「你們今年的公幹旅遊開支太高了，可否減些？」問我們的是財務部新主管「扭紋柴」，他負責把所有部門交去的預算費合成一個總預算。

 

　　剛好去曼谷和亞洲區負責東南亞印刷事宜的「野牛」開會。扭紋柴約我們到他房間討論來年的預算，但重點卻落在公幹開支上。公幹開支是每年預計要公幹的數目、地點、時間和日期，其中包括開全球工作會議、亞洲區會議和到自己負責地區的公司視察等。

 

　　每月我要到內地兩次，主要是北京、上海和武漢，另去台北一次，每三個月到新加坡一次，這些行程都是必須的；還有每年半一次去美國和歐洲。說多不多，說少亦談不上。

 

　　野牛去的地方更多，除東南亞外，他兼管印度和菲律賓，可以預計他預算的開支比我多。實情是我們已因應今年的經濟情況已作了大幅度刪減。

 

　　扭紋柴毫無笑容，眉頭緊皺。跟他第一次見面，他僵硬的伸出手，敷衍了事，四十歲不到已皺紋滿臉。他沒有一般財務主管的老成持重，在黑框眼鏡背後的眼睛，沒有光芒，卻充滿了盤算。

 

　　野牛外表粗獷，聲如洪鐘。做事甚有分寸，但對不合理的情況不會置若妄聞，而是會堅持到底，所以有野牛之稱。我和他已是多年老拍檔，他駐在曼谷。每到曼谷開會，我們都會在文華東方Ciao 歎啤酒，吃 pizza ，欣賞河上黃昏的日落風景。

 

　　當我聽到扭紋柴問文首那個問題，便猜到火爆的野牛會作出甚麼反應，我等着看戲。「你以甚麼身分來問我呢？」野牛毫不客氣問。

 

　　「我是財務總監。」扭紋柴也不甘示弱。「那你知道預算是如何制定嗎？」野牛拋出魚餌引扭紋柴上釣。

 

　　「當然啦！」扭紋柴理直氣壯地說。

 

　　「如果你知道的話便不會問我了。」

 

　　扭紋柴眉頭一皺，仍未想到問題關鍵，野牛已站起來走了出去。

 

 

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