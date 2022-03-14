矛盾再升級！不忿同級同事「擺架子」而要求管理層表態，隨時引爆辦公室權力鬥爭！

（欲知前事，請看有時是輸在毫無政治觸覺！辦公室內為彰顯權力而胡亂出招，分分鐘惹禍上身！）

「你有畏高症嗎？」野牛見我從扭紋柴的房間走出來後不久，過來問我。

「沒有！」我搖頭說。

「帶你去一個地方。」他神秘兮兮的說。

原來他帶我去一個新地方——曼谷 State Tower 的 Sky Bar。它位於酒店63樓天台，全開放式的，以玻璃作圍欄，畏高的人肯定受不了，但從這裏卻可360度俯瞰整個曼谷市的夜景，較之文華東方的 Ciao，是另一番光景。

「扭紋柴是瘋子，以為自己是皇帝。」野牛一面呷著 Stella Artois，一面罵扭紋柴。

野牛在公司十多年，由管理見習員開始，逐級爬上到這個位置。他曾在亞洲區不同地方工作，是公司致力栽培的第二梯隊，與現任 MD 關係密切。

他是白人，與公司的管理風格吻合，即是區域性事務多數由英語系白人負責，各語系的管理人只負責自己國家或地區事務。例如印度分公司的經營由印度人主持，他的頂頭上司則肯定是白人。

所以野牛是下任亞洲區董事總經理的熱門人選之一。他對此位置亦十分熱衷，整副心思都用在經營下一個台階。以職級計，我、野牛和扭紋柴是同級，故野牛認為扭紋柴是挑戰他，給他下馬威。

「One more !」他很快便飲完第一瓶啤酒，再叫另一瓶，說︰「剛才我寫了個電郵給 MD，並 copy 了給 Ben，問他們扭紋柴叫我們削減公幹支出，是他個人的意思還是公司的最新政策。」

Ben 是我和野牛的美國上司。

事情本身可能只是扭紋柴玩弄權術，擺擺架子而已，但野牛的電郵卻把事情提升至政治層面，要管理層就扭紋柴要求我們削減公幹支出一事表態。

從權力鬥爭看，野牛佔了上風，他揭露了扭紋柴的意圖，令扭紋柴沒轉圜餘地。不過……





