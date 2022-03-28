上司的陰謀？點解任由下屬互相殺，還要煽動點火？

（欲知前事，請看辦公室權力鬥爭一觸即發！一封霸氣「暗寸」Email，小心對手用「數字」狠狠反撃！）

那一夜沒有和野牛吃飯，他返了家陪子女，我則一個人回酒店。

那一夜像山雨欲來般，特別平靜。

扭紋柴電郵分別給了四個人：亞洲區的MD、美國的阿 Ben、野牛和我。他肯定是給野牛激怒了，於是用了半天時間搜集財務數據，卒之給他找到缺口，向野牛還擊。

野牛和我開完會，便走了。他應該看到扭紋柴電郵，他沒有任何動靜，連帶兩個上司也像人間蒸發般。他們為甚麼不回覆野牛的提問呢？

百無聊賴，我拿出當年在內地購買劇集《潛伏》來看，這是我出差習慣——煲劇。這齣劇集在內地紅得火爆，故事以國共內戰時，國民黨軍統特務余則成被共產黨策反，潛伏在國民黨軍統天津站，蒐集情報，其中涉及許多特務間明爭暗鬥。

剛看到天津特務站站長吳敬中，刻意不提升副站長一職，讓兩個具中校銜頭歐陽山和馬奎互相競爭，又單獨和機要室主任余則成說他既然是他在特務學校教導過學生，會特別關照他。他意圖明顯，百駒競走，能者奪之。

但當兩個得力助手歐陽山和馬奎拼過你死我活之際，上司吳敬中不但不制止，而且還煽動余則成另起火頭。他是上司，究竟甚麼葫蘆賣甚麼藥呢？

靈光一閃，噢！我明白了。

讓下屬籠裏雞作反，互相廝殺，他則坐享其成，分而治之，假若幾個得力手下團結一致，將威脅他位置。

縱使紐紋柴越權，要求我和野牛削減公幹支出，但扭紋柴做的事本身沒錯，況且他又是財務總監，對可以削減支出項目提出要求，有誰可說他是錯呢？只可說他不合程序而已。

兩個上司不回電郵，反映了他們想置身事外，不想涉及兩個下屬之間爭執中。

野牛和扭紋柴雖是同級，但野牛資歷深，扭紋柴矮了一截，要打倒野牛，不能強攻，只可智取，可惜火星撞地球，火花四濺。