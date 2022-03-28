  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
辦公室政治
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

28/03/2022

上司的陰謀？點解任由下屬互相殺，還要煽動點火？

#管理 #辦公室是非 #辦公室貼士 #打工仔 #職場 #人際關係
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

（欲知前事，請看辦公室權力鬥爭一觸即發！一封霸氣「暗寸」Email，小心對手用「數字」狠狠反撃！

 

　　那一夜沒有和野牛吃飯，他返了家陪子女，我則一個人回酒店。

 

　　那一夜像山雨欲來般，特別平靜。

 

　　扭紋柴電郵分別給了四個人：亞洲區的MD、美國的阿 Ben、野牛和我。他肯定是給野牛激怒了，於是用了半天時間搜集財務數據，卒之給他找到缺口，向野牛還擊。

 

　　野牛和我開完會，便走了。他應該看到扭紋柴電郵，他沒有任何動靜，連帶兩個上司也像人間蒸發般。他們為甚麼不回覆野牛的提問呢？

 

　　百無聊賴，我拿出當年在內地購買劇集《潛伏》來看，這是我出差習慣——煲劇。這齣劇集在內地紅得火爆，故事以國共內戰時，國民黨軍統特務余則成被共產黨策反，潛伏在國民黨軍統天津站，蒐集情報，其中涉及許多特務間明爭暗鬥。

 

　　剛看到天津特務站站長吳敬中，刻意不提升副站長一職，讓兩個具中校銜頭歐陽山和馬奎互相競爭，又單獨和機要室主任余則成說他既然是他在特務學校教導過學生，會特別關照他。他意圖明顯，百駒競走，能者奪之。

 

　　但當兩個得力助手歐陽山和馬奎拼過你死我活之際，上司吳敬中不但不制止，而且還煽動余則成另起火頭。他是上司，究竟甚麼葫蘆賣甚麼藥呢？

 

　　靈光一閃，噢！我明白了。

 

　　讓下屬籠裏雞作反，互相廝殺，他則坐享其成，分而治之，假若幾個得力手下團結一致，將威脅他位置。

 

　　縱使紐紋柴越權，要求我和野牛削減公幹支出，但扭紋柴做的事本身沒錯，況且他又是財務總監，對可以削減支出項目提出要求，有誰可說他是錯呢？只可說他不合程序而已。

 

　　兩個上司不回電郵，反映了他們想置身事外，不想涉及兩個下屬之間爭執中。

 

　　野牛和扭紋柴雖是同級，但野牛資歷深，扭紋柴矮了一截，要打倒野牛，不能強攻，只可智取，可惜火星撞地球，火花四濺。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

我要回應

更多辦公室政治文章

你可能感興趣

#管理 #辦公室是非 #辦公室貼士 #打工仔 #職場 #人際關係

更多職場文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet.com.hk