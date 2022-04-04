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04/04/2022

性格決定反擊策略！一句「Ask my boss」逼上司出手！瞬間化解辦公室權力鬥爭？

#管理 #人際關係 #打工仔 #辦公室貼士 #職場 #辦公室是非
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

（欲知前事，請看上司的陰謀？點解任由下屬互相殺，還要煽動點火？

　　既然我們的預算不由扭紋柴決定，而他亦只是財務主管，他可以對我們的開支提出疑問，卻不可以要求我們改變，因為這是我們的共同上司、亞洲MD的權責。

 

　　扭紋柴玩的伎倆是在我們的預算中挑出毛病，把野牛「擺上枱」，攻擊他，把他在公司的優勢砍掉。

 

　　野牛那火爆的性格決定了他的反擊策略。他竟然在扭紋柴直指他公幹開支超出平均數的回郵上寫了三個字：Ask my boss。

 

　　於是兩個一直想置身事外的上司，給野牛這麼一抖，也不得不粉墨登場了。

 

　　上司始終是有一手的，他在收到野牛電郵不到一分鐘，便給各人一封回郵，說：「情況已悉，容後討論。」回郵簡短，卻一錘定音。「情況已悉」表示他清楚來龍去脈，「容後討論」即是爭論到此為止。

 

　　扭紋柴意圖刁難的計劃無疾而終，野牛把一個辦公室政治式的質問，提升至辦公室鬥爭的層次，還把大家的上司都拉進來，似乎太意氣用事了。野牛卻不以為然地說：「他（扭紋柴）以為他是誰？自己的事不好好管。」

 

　　心想，扭紋柴向我們提出的質問確是屬於他工作範圍的事，只不過他不是全心做事，而是有心找碴子、找麻煩。

 

　　在曼谷開會期間，扭紋柴還做了一件令人嘖嘖稱奇的事，他初來甫到，按慣例會和部門內每個員工了解一下他們工作範圍。

 

　　但他把所有財務部的同事叫進自己房間，他們站著他坐著，說：「你們以後做甚麼事也要先問過我，亦不可以隨便以財務部的名義發出任何電郵。」

 

　　於是一夜之間，財務部與其他部門的溝通陷入癱瘓。

 

 

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