性格決定反擊策略！一句「Ask my boss」逼上司出手！瞬間化解辦公室權力鬥爭？

（欲知前事，請看上司的陰謀？點解任由下屬互相殺，還要煽動點火？）





既然我們的預算不由扭紋柴決定，而他亦只是財務主管，他可以對我們的開支提出疑問，卻不可以要求我們改變，因為這是我們的共同上司、亞洲MD的權責。

扭紋柴玩的伎倆是在我們的預算中挑出毛病，把野牛「擺上枱」，攻擊他，把他在公司的優勢砍掉。

野牛那火爆的性格決定了他的反擊策略。他竟然在扭紋柴直指他公幹開支超出平均數的回郵上寫了三個字：Ask my boss。

於是兩個一直想置身事外的上司，給野牛這麼一抖，也不得不粉墨登場了。

上司始終是有一手的，他在收到野牛電郵不到一分鐘，便給各人一封回郵，說：「情況已悉，容後討論。」回郵簡短，卻一錘定音。「情況已悉」表示他清楚來龍去脈，「容後討論」即是爭論到此為止。

扭紋柴意圖刁難的計劃無疾而終，野牛把一個辦公室政治式的質問，提升至辦公室鬥爭的層次，還把大家的上司都拉進來，似乎太意氣用事了。野牛卻不以為然地說：「他（扭紋柴）以為他是誰？自己的事不好好管。」

心想，扭紋柴向我們提出的質問確是屬於他工作範圍的事，只不過他不是全心做事，而是有心找碴子、找麻煩。

在曼谷開會期間，扭紋柴還做了一件令人嘖嘖稱奇的事，他初來甫到，按慣例會和部門內每個員工了解一下他們工作範圍。

但他把所有財務部的同事叫進自己房間，他們站著他坐著，說：「你們以後做甚麼事也要先問過我，亦不可以隨便以財務部的名義發出任何電郵。」

於是一夜之間，財務部與其他部門的溝通陷入癱瘓。