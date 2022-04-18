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18/04/2022

管理是一門藝術！上司大權獨攬的背後，是「垮台」的開始？

#管理 #人際關係 #打工仔 #辦公室貼士 #辦公室是非 #職場
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

（欲知前事，請看「豬上司」的致命傷：自以為是！一個決定癱瘓部門一星期？

 

　　管理是一門藝術，有些人得天獨厚，有章法有技巧，也有些人天性愚魯，沒頭腦沒手段，於是結果便南轅北轍。

 

　　像扭紋柴向下屬說，所有與外界溝通的電郵都必先經他核准才予發布，如果他認為此事必要的話，縱使 MD 過問此事，他應理直氣壯的說：「Yes, it's my decision because...」

 

　　可是他卻因 MD 過問而遷怒下屬，要抽出誰是告密者。他的做法反映他心裏有鬼，正是他不予下屬直接和其他部門溝通的管理手法是不合常理、惹人質疑的。

 

　　他只不過以為通過權威方式迫令下屬執行，以此避過公司監管。因此當他計劃不得逞時，他便雷霆大怒，不但不檢討自己過失，反而把矛頭轉到下屬身上。

 

　　問題是他為何下達那個多麼愚蠢的指令呢？一個區域性的財務部門與其他分公司、部門和總部的溝通是很頻繁的，若所有溝通均必經他的核准才發出去的話，試問他每天要花多少時間看電郵？

 

　　思想是隱蔽的，行為是公開的，但人的行為是他思想的延伸。

 

　　扭紋柴大權獨攬，反映了他不信任下屬，亦暴露了他缺乏自信心。他以為甚麼也不說便沒人窺探到他的圖謀，卻其實他每天所作的決定和所說的語言，正逐步把他的計劃展露出來。假若每個人的行為都忠於他的思想的話，辦公室便少了埋伏和布局了。

 

　　辦公室內有野心是好事，有經營亦不是壞事。不過有野心卻不宣之於口，有經營卻是打擊別人，那麼他自然要隱藏自己的圖謀了，甚至在行為上製造假象掩飾自己內心的真正意圖。

 

　　扭紋柴鹵莽行事，他在辦公室內只構成困擾，不造成威脅。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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