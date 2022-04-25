從希臘神話「薛西弗斯」反思工作態度：「不斷推巨石的人生」是懲罰還是成長機會？

（欲知前事，請看管理是一門藝術！上司大權獨攬的背後，是「垮台」的開始？）

野牛因扭紋柴的疑問而感到給冒犯了，決意和扭紋柴對著幹。

他聽我說在他拂抽而去後，還慢慢的向扭紋柴解釋我們的運作時，說︰「你太遷就他了，我才不和他解釋甚麼，他有疑問便問MD，幹嗎找我麻煩？」

他很客氣，只說我太遷就扭紋柴；以野牛的性格，他應該會說我是懦弱的。我笑而不語。事實上，我也不知道應該說甚麼。

有三個人聽希臘神話薛弗西斯的故事，薛弗西斯做錯事，得罪了天神宙斯，給他懲罰，要他推一塊大石頭上山。可是當他辛辛苦苦的把石頭推到山上時，大石頭卻因山頂上沒有平地而從山的另一邊滾了下去。

薛弗西斯便要從另一邊把大石頭重新推到山上，但當他把大石頭推至山頂時，大石頭又從山的這一邊滾下山去。於是薛弗西斯又要跑下山，從這一邊把大石頭推上山頂去。

這是一個永無休止的懲罰。

第一個人聽完故事後，感懷身世的說︰「我的人生和薛弗西斯一樣，一事沒成、庸碌無為、營役潦倒，不知人生為何？工作為何？我周而復始的卻徒勞無功，我徒勞無功卻又周而復始的繼續這個循環。」

第二個人亦有感而發說︰「唉！我的人生雖和薛弗西斯不一樣。事業和家庭上都算薄有成就，但心裏卻痛苦無比。我想不通為何那麼努力，成績亦不如我心中所想？人家看到我的成功卻是對我最大的懲罰。原來我和薛弗西斯一樣受到了詛咒，永遠也不會成功。」

第三個人略有頓悟的說︰「薛弗西斯雖然得到一個永無休止的懲罰，但他每次都竭盡所能把大石頭推上山頂，他屢敗屢戰，從沒給打敗。我倒要向他學習，無論外在環境多麼惡劣，我們都要百折不撓的生活下去。」

辦公室內的故事，日日新鮮，視乎你以甚麼心情看吧了！