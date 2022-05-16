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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

16/05/2022

如何留得住一個不甘做普通員工的新人？破格升職？加薪5成？都輸給一個「等」字！

#管理 #辦公室貼士 #職場 #人才管理 #留才 #加薪 #辦公室是非 #打工仔 #升職 #人際關係
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

（欲知前事，請看妄想挑戰公司行事方針？再叻也不過是打工仔！管理人大忌：態度模稜兩可！

 

　　那個咄咄逼人的同事是個聰明人，她見我不為所動，亦自知理虧，不敢胡亂造次。

 

　　雖然自視高，她卻不會不明白公司有自己行事規則，亦不會不知道一個大學畢業生，工作不足一年便有約50%加薪（分別是試用期滿25%和年度調薪18%），是罕有例子；她更不會不清楚，若她到另一家公司，縱使人家給她更優厚的待遇，亦不會有我們公司的工作氛圍。

 

　　結果，她留了下來。她和以前一樣賣力工作，跟上司同事的關係亦甚為融洽。一年後，她上司建議升她職，並提議一個不錯的薪酬調整幅度。

 

　　我約見她的直屬上司。他以為我對她的升職調薪有意見，我說：「不是！既然升她職，公司對每個職級都有一個薪級表，只要加薪幅度在薪級表裏，縱使加幅大，若理據充分，公司亦會同意。」

 

　　我問她直屬上司：「你認為我們會留得住她嗎？」

 

　　他有點疑惑的看著我。

 

　　我解釋說：「她會甘於在我們公司做一個普通員工嗎？」

 

　　「她不普通，她很優秀啊！」

 

　　「正因她優秀，所以我才有此一問，她不會甘心在我們公司捱下去的。」

 

　　公司雖有不少破格升人的紀錄，但她要爬上高層管理人，始終需要十年八載時間，她不會有耐性等。

 

　　「我們不是給她許多機會嗎？她沒理由不知道。」

 

　　「她知道又怎樣？她只計算自己的價值，她留在我們這裏只因為是第一份工……」

 

　　我還未說完，他已追問：「甚麼第一份工？」

 

　　「她是聰明女，知道若在畢業後第一份工待不過兩年，又沒有升遷的話，這說明她不是優秀人才。」

 

　　他仍堅持說：「公司不是說需要人才嗎？」

 

　　我不能辯倒他，況且這只是我的直覺。正如她上司所說，或許我們升了她的職，能令她沒有異心也說不定。

 

　　我在她的升職申請表上簽了字，心中卻有一點放不下。心想，她一定會走的。

 

 

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