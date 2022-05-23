升職不到三個月便辭職？世上沒有「好」公司？「價」才是決定去留的唯一原因！

（欲知前事，請看如何留得住一個不甘做普通員工的新人？破格升職？加薪5成？都輸給一個「等」字！）



「真懷念當年和你們工作的日子。」

多年後，那位咄咄逼人的同事再請我吃飯時有感而發的說。

她在升職不到三個月便辭職了，當時她直屬上司還感到不好意思，覺得自己做錯了決定。

我說這也是人之常情，公司有制度，員工有想法，若能互相適應，雙方便能處於一個平衡點上。她有野心，而且蓄勢待發，我們做了本份之餘，還兼顧到她感受，已是情至義盡了。

她離開公司是遲早之事，問題只是太快太直接，又沒有任何轉圜餘地，這反映了她的性格。

我說：「她要找一個她認為是『好』的機構。」

她直屬上司問：「我們不『好』嗎？」

我笑著說：「我們不是『不好』，而是『不夠好』。」

有些人對自己的價值有一個「價」，他不會說出來，但會以此來判斷他工作的公司，對他價值的「尊重」和「誠意」。

我們給他「尊重」和「誠意」的不及別人高和多，他便蟬過別枝。他不會考慮其他因素，「價」是唯一的原因。

她離開後加入了一家大企業，人工比我們高出20%左右，上班後不久，她請我吃飯，還刻意選了我經常去的餐廳。她多謝我給她機會，表現客氣。當時她躊躇滿志，卻沒有忘形之態，算是難得。

之後我們沒有聯絡。過了幾年，她來電說希望繼續讀書，問我可否作她的諮詢人，我應承了。於是我們再一次在飯桌上見面。

這次吃飯，言談間，流露出許多失意和不滿；她仍在那家大企業工作，職銜亦不錯，已經晉升至副採訪主任。或許她仍未能在期盼職級和現實世界中找到平衡。她說懷念那段和我們打拼日子。

我說，讀書進修是好事，把它視作逃避一下現實也不是壞事，但人要學習成長，知其然亦要知其不所以然，才是快樂之本啊！

究竟她明不明白？不重要了。我說了應該要說的話。