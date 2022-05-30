「比較心態」害死人！常常覺得同事比自己優秀？先弄清楚「我」是誰！

人如果沒有自知之明，會很容易跌入自設的陷阱裏，和別人比較。

世上有一隻非常有靈氣的野獸，牠很特別，只得一條腿，牠叫夔。

夔羡慕蚿，因為蚿的腳多，行走快。牠問蚿，但蚿說：「我雖然是一條長了很多腿的蟲子，但與蛇相比，卻感到無地自容。」

夔不明白，蚿說蛇一條腿也沒有，卻跑得比牠快。

夔走去問蛇，蛇說牠感到很自卑，牠羡慕風，風跑得比誰都快，不但沒腿，連形狀也沒有。

夔又跑去問風，風低下頭說：「我最羡慕眼睛。」

「眼睛？」夔奇怪的問：「我有一對眼睛，卻不感到它們有甚麼特別。」

「唉！」風有感而發說：「目光所及，風還未至，人的目光已經到達，那目光不是最快嗎？」

夔想想，覺得風說的也有道理，於是他便問自己雙眼，怎知雙眼有點傷感說：「我們只是表面風光而已。」

「為甚麼？」夔問。

眼睛說：「我們是比風還要快，可是世上還有一樣東西比我們快啊！」

「那是甚麼？」夔追問。

「是你的心。」

「我的心？」

「正是。目光仍未到達的地方，心思已經到了。」

只要我們有一念，心意已達。人心所想，可以超過目光所及，跨越現實距離，超越世俗藩籬。

夔看著自己的腿發呆。

辦公室內每個人都是獨特的，他們有優點亦有缺點，可惜他們喜歡比較，羨慕比自己能力高的人，看扁比自己能力差的人。

看清自己本質，便會欣賞自己優異，亦有勇氣承認自己缺點，以及糾正它。