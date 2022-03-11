一直在買相似的襯衫？16種常見的襯衫衣領類型，讓你穿出正式、日常休閒感，甚至可減齡？

買來買去都在買相似的衣服？錢花了但總感覺沒添新衣？為甚麼想跳出搭配的框框，但還是覺得搭配沒有新意呢？

很有可能，你一直在買「同一件衣服」，只是不同面料或者不同顏色。那你有沒有想過，不同領型的上衣可以搭配不同風格呢？

現實中服裝的版型、色彩、面料、圖案等都會影響襯衫風格，我們今天主要針對領型，分享下面16種常見襯衫類型，可以幫助大家高效穿搭不出錯。









正式款：

‧領子大小適中，形狀線條簡潔

‧適合面試、職場的穿衣搭配

翻領：常規翻領是西服的百搭伴侶，色彩、面料選擇多樣。

尖領：線條更尖銳、比常規翻領更偏向中性。

古巴領：有少年感、復古感，適合輕職場穿搭。

青果領：比翻領更偏向女性化，偏成熟感。

繫帶領：很女性偏向的領型，和西褲、半裙、西服/夾克套裝都很百搭，相比青果領，更減齡。

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