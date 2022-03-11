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11/03/2022

一直在買相似的襯衫？16種常見的襯衫衣領類型，讓你穿出正式、日常休閒感，甚至可減齡？

#襯衫 #日常款 #減齡 #職場穿搭 #V領 #方領 #衣領 #正式款 #圓領
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  • Priscilla Chan

    Priscilla Chan

    香港首位AICI國際形象協會認證形象大師 / P.C. Image Consulting創始人 / AIM卓星形象學院中國區董事長及首席導師。

    2003年創立P.C. Image Consulting，在18年的形象和禮儀的培訓生涯中，服務過的著名企業上百家，客戶包括香奈兒有限公司（香港、中國大陸、臺灣、新加坡、馬來西亞、泰國、韓國）、AXA安盛保險有限公司、香港鐵路有限公司、中華電力有限公司、永亨銀行及恒隆地產等等。她以嫻熟的廣東話、普通話和英語，為亞太地區各個國家的企業提供形象禮儀溝通培訓。作為國際認可的形象大師，Priscilla和新加坡形象大師Christina Ong2015年共同成立卓星形象學院（香港分校），致力於培養形象顧問和禮儀導師，學員遍佈全中國。

     

    網站：
    P.C. Image Consulting

    Academy of Image Mastery

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    Pris形象教室

    隔周五刊出

Photo: 由作者提供

　　買來買去都在買相似的衣服？錢花了但總感覺沒添新衣？為甚麼想跳出搭配的框框，但還是覺得搭配沒有新意呢？

 

　　很有可能，你一直在買「同一件衣服」，只是不同面料或者不同顏色。那你有沒有想過，不同領型的上衣可以搭配不同風格呢？

 

　　現實中服裝的版型、色彩、面料、圖案等都會影響襯衫風格，我們今天主要針對領型，分享下面16種常見襯衫類型，可以幫助大家高效穿搭不出錯。

 




 

正式款：

‧領子大小適中，形狀線條簡潔

‧適合面試、職場的穿衣搭配

 

 

翻領：常規翻領是西服的百搭伴侶，色彩、面料選擇多樣。

尖領：線條更尖銳、比常規翻領更偏向中性。

古巴領：有少年感、復古感，適合輕職場穿搭。

青果領：比翻領更偏向女性化，偏成熟感。

繫帶領：很女性偏向的領型，和西褲、半裙、西服/夾克套裝都很百搭，相比青果領，更減齡。

 

下一頁：減齡款、精緻款、日常款衫領特點、配襯

 

 

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