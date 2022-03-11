11/03/2022
一直在買相似的襯衫？16種常見的襯衫衣領類型，讓你穿出正式、日常休閒感，甚至可減齡？
Priscilla Chan
Priscilla Chan
香港首位AICI國際形象協會認證形象大師 / P.C. Image Consulting創始人 / AIM卓星形象學院中國區董事長及首席導師。
2003年創立P.C. Image Consulting，在18年的形象和禮儀的培訓生涯中，服務過的著名企業上百家，客戶包括香奈兒有限公司（香港、中國大陸、臺灣、新加坡、馬來西亞、泰國、韓國）、AXA安盛保險有限公司、香港鐵路有限公司、中華電力有限公司、永亨銀行及恒隆地產等等。她以嫻熟的廣東話、普通話和英語，為亞太地區各個國家的企業提供形象禮儀溝通培訓。作為國際認可的形象大師，Priscilla和新加坡形象大師Christina Ong在2015年共同成立卓星形象學院（香港分校），致力於培養形象顧問和禮儀導師，學員遍佈全中國。
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隔周五刊出
買來買去都在買相似的衣服？錢花了但總感覺沒添新衣？為甚麼想跳出搭配的框框，但還是覺得搭配沒有新意呢？
很有可能，你一直在買「同一件衣服」，只是不同面料或者不同顏色。那你有沒有想過，不同領型的上衣可以搭配不同風格呢？
現實中服裝的版型、色彩、面料、圖案等都會影響襯衫風格，我們今天主要針對領型，分享下面16種常見襯衫類型，可以幫助大家高效穿搭不出錯。
正式款：
‧領子大小適中，形狀線條簡潔
‧適合面試、職場的穿衣搭配
翻領：常規翻領是西服的百搭伴侶，色彩、面料選擇多樣。
尖領：線條更尖銳、比常規翻領更偏向中性。
古巴領：有少年感、復古感，適合輕職場穿搭。
青果領：比翻領更偏向女性化，偏成熟感。
繫帶領：很女性偏向的領型，和西褲、半裙、西服/夾克套裝都很百搭，相比青果領，更減齡。
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