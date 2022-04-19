舒適時尚兼備！把運動服與衣櫥裏的西裝外套、衛衣、針織衫重新組合，配襯出活潑型格日常！

相信看到這篇文章的女生們像我一樣，熱愛時尚，也熱愛舒適。那麼，最舒適的單品是甚麼呢？運動服在我心裏排名Top 1，希望你不是只有去健身、運動的時候才穿到它們。今天就一起來看看怎麼把舒適的運動服和你的衣櫥重新組合，搭配出時尚的日常穿搭！

我們先來回顧一下日常會穿到的運動單品：

現在，我們來看普通運動服變時髦的「魔法」：

短款運動褲+寬鬆衛衣的組合，在更早期的年代就已經流行，但無論是早期還是現在，髮箍、墨鏡、耳環、項鍊、皮質包包等都是提升時髦度的「加分項」。

除了褲裝，裙裝搭配針織衫也是非常時尚的組合；同理，針織衫裡面可以穿上運動背心。這樣，去運動的路上，可以保持舒適又型格，到了目的地，脫下外套就能投入運動！

最後，不要「浪費」你的運動服哦，一起試著用各種配飾搭配你的運動服，一起在趣味、創造中變時髦！

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