Work from Home易心散工作效率大減？自製規管方式Step by Step，追回銷售業績！

到了三月，即第一季的最後三分一的時間，相信要求大家非常集中精神和焦點去應對第一季的目標也不容易！畢竟病毒肆虐，疫情發展到頗不受控的狀況，感染數字節節上升，限制措施層出不窮，很多人都對健康和生活所需憂心忡忡。

筆者就過年後一直都鮮有到辦公室，很多身邊好友都需要在家辦工「work from home（wfh）」，或需要輪班工作，不是每天都需要親身上班。然而我們是「自顧人士」，自己顧自己的工作模式，未必所有人都可以在家居環境保持平常的工作效率。的確，如果人人都能有高度的集中力自制力的話，人人都能輕鬆在銷售行業成功。故此，今天就來向所有在家中工作但未能稱心如意維持工作效率的朋友做一些自製的規管方式，一起保持身心和業績健康吧。

首先，我們需要的是一個可以量化，可以計算的工具，去評估量度日常工作的進度，有別一般工作，我們的工作本來就需要面對面接觸不同的人，盡快達至成交。然而在疫情比較嚴重的這幾周，別說是晚巿，現在多家食肆店舖都因為有員工染疫而被勒令要求停止營業。在這種時候，我們歷經兩年的訓練，適應力特強的香港人，惟有「窮則變，變則通」。首先把你日常的銷售流程中可以非會面處理的事情拆細，把必須會面的實際時間減至最低。然後把哪些工作設成可以在家處理完成的模式。

例如：日常工作習慣需要每天有三個客人會面，而假若會面中有介紹公司，了解需要，資訊交流和成交四步（每人有不同習慣），而只有成交必須要親身會面的話，就把另外三項變成視像會議、電話交流等，然後成功會面才現身做簽收文件。我相信經歷兩年的洗禮，大家都不多不少掌握了以上的生存之道。然而重點是由於現在需要長期作戰的關係，我們要把過往的數字拆細去量化對客人的接觸，每天三個會面，換成電話，是否需要每天有六個聯絡？如果我們靠網上平台作宣傳，每天發一篇文還是三篇文？這些都要靠自己的工作習慣經驗作調整。

在定明每天或每周的工作習慣後，下一步更重要的就是要定自己的工作時間表。沒錯，是回歸到學生時代的時間表。為何我們以前每天上學都不會有無所適從的感覺？因為每天有時間表，指定我們甚麼時候要到哪做哪，我們成年人工作上不會再有每天的時間表，只有「死線deadline」，中間的過程完全自理，太大的自由度反而會使工作變得每從入手。

（網上圖片）

筆者就建議定明每天的工作所需完成的「task list 」後，再自行制定時間表，甚麼時候必定要聯絡客人，甚麼時候處理行政事務，甚麼時候要與自己下線同事打招呼等，如果沒有實體會面就沒有時間表可遵從，我們很容易就會因家中其他事情而分神，很難進入工作狀態。甚至乎筆者建議可以設定鬧鐘，在鬧鐘響起前不要離開工作座位，又或者在響起後必須轉換其他工作，以達致最佳效果。因為在家沒有交通問題，沒有下班的那條界線，不用急著回家，很多人反而更悠閒去對待日常工作，輕則變成全天工作，重則變成明天工作，效率極差，而替自己的每個須完成的項目設下小時限，則可以逼自己更有衝動去完成日常工作。

筆者為人很容易心散，亦很怕自己去變懶，故此想了如此極端方法令自己在家工作時能維持效率，如果你也有以上問題，不妨參考一下，希望大家身體健康，保持樂觀正面，stay positive，test negative。