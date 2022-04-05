新世代營銷│Will Smith摑Chris Rock事件：小心經營公眾形象，否則萬劫不復！

相信過去兩周無論你身處何方，多不問世事，只要有使用社交媒體，都會看到一幀相片，相中畫面是一位男性摑了另一位男性一巴的情景。小弟並非公關專家，亦不敢論述誰對誰錯，畢竟說Chris Rock沒口德的又有道理，說Will Smith護妻心切的也支持者甚多，訴說任何情況下暴力都不對的也佔盡道德高地。筆者只肯定一件事，這一巴摑下去，大家在未來一段時間，甚至很長的一段時間，對於奧斯卡頒獎典禮、Chris Rock、Jada Smith、Will Smith 等人的聯想都會是這個畫面，一個男人走向另一個男人摑了一巴的畫面。

在網上已經看到不少寫手高人點評Will Smith可以有幾千萬種方法令自己的應對得到全世界掌聲，在此就不獻醜。獨立抽出來看，作為平凡人的我們，日常都在使用社交媒體的我們，這次事件帶給我們的反思是，無論有多少人支持他摑下去，肯定的是片商們經理人們會留下一個深刻印象，這傢伙的情緒很有問題。而這個肯定不是他本人想要的，但這個卻會成為他履歷的一部分。將來找他合作的人會不會潛意識擔心：我是不是該額外預留成本為他做事後公關處理？

我們的總監常常勸勉我們一件事，在現今世代，社交媒體的發達使每人都有一個公眾形象，就算我們沒有目的性去發文發圖，沒有刻意經營，都會有一個公眾形象。作為銷售員，今天不參與社交媒體就等於放棄自己的事業，沒有刻意經營都不要緊，但切忌切忌切忌的就是「幫自己出名」，幫自己另類的「留芳百世」（以上的人物應該也不至於遺臭萬年吧？）

每一個行為每一個回應舉動都會影響其他人對我們的觀感，而且在不同的地位階段，我們需要的舉動都不同。有些人為了刻意提升知名度「搏出位」（蹭熱度）而做出位舉動，這些是「高風險、高（潛在）回報」的行為，要短時間內在網絡出名肯定要有過人舉動。

《當你沉睡時》劇照

但我們做銷售的，每天要應對客人，我們可以風趣幽默，有創意，令客人留下良好印象，但太跳出常規的行為未必會使我們的信任度提高。舉例來說，假設你以專業的保險從業員為目標，在社交媒體一直都為此鋪排，但你突然效法同業，在網上找碴然後找個有錢人打拳賽，相信並這不會為你的目標形象帶來正面的影響，打贏打輸也與本業無關，單純可能出了名，但本來喜歡你的客人會怎麼想？以為你很暴力？以為你很輕佻很喜歡一言不合就單挑？以為你想轉行從事娛樂事業？那他們會不會再跟你談新生意？

而以影帝級別的Will Smith ，基本上從前已經是票房信心保證的他根本就不需要這種「搏出位」的方式增加自己的知名度的人，以這種方式去獲得他期待已久的殊榮其實是很可惜的。在看到片段的瞬間，筆者想起的是2006年法國球王施丹在掛靴一戰中最後一個頭鎚用紅牌結束自己在國家隊的生涯。對方都是始於口角，繼而作為行業中有領導地位的自己就動武解決，就算到今天小弟在網上在圖片搜尋「施丹」一字，亦會見到當年頭鎚的畫面。

我們永遠無法知道自己在身邊的人眼中有多出名，地位如何，但就筆者眼見的多位從業員都以自己是行業頂尖的形式去經營社交媒體，大家都令客人覺得跟你買單面上有光的時候，我們就必須要以這種眼界去經營自己的公眾形象，以此次事件引以為戒。