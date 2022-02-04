新年素食社交：吃素盆菜有「魚」有「肉」，面對「齋口不齋心」謎思，應如何化解？

每逢過新年，特別多人會買盆菜回家共慶團年、公司開年飯也會選盆菜。素盆菜跟葷盆菜按傳統盆菜材料及做法，「賣相」是大同小異；於是大家會見到素盆菜最頂層會有素大蝦、素小鮑魚、素海參，當然還有共通的食材包括髮菜、冬菇、竹笙、福袋、蓮藕、蘿蔔、芋頭等等。

（圖片由作者提供）

見到素食菜餚中有素魚素丸素雞等名詞之食物，是否會有「齋口不齋心」的想法？有朋友甚至說那些是假肉假食物。言談間多少會表現抗拒。這時候，素食朋友可以藉此社交機會，化解一下「齋口不齋心」謎思，也讓未來素食者可以更堅定不受影響，也是做好事 ！

有趣的是，說笑指齋口不齋心的朋友，通常不是素食者，或不怎麼了解這些食品的真正成分、過程經歷及體會；所以，這正是化解謎思的機會！給多點力度讓大家從誤區中抽離，新年新氣象，素造新境界！

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歸納多年來遇到不同素食者聽到齋口不齋心的反應，可以提供一下不同見解，或許對非素食者是分享多點資訊，對素食者增加多點回應的資源。新年開年飯，最重要喜氣洋洋，福氣好運財富都跑進你家門！建議幾個理性溫和的回應方式，讓你歡歡喜喜過富（虎）年：

1. 這類食品都是幾十年前研發生產到現在，可見用心又有創意，很了不起！

2. 幾十年前素食還沒近年的普及，多數只在廟宇內才可以食的；又或因非素食後輩要陪素食長輩食素，後來有心推動素食的生意人，以形似食物來接引初階素食者及肉食者，那就讓食肉朋友也感覺到食蝦、食魚、食鮑魚⋯⋯是權宜之法。如果不是無肉無海鮮不歡，那又根本可以不點這些菜，乾脆點其他齋菜餸菜。實在欣賞那時的市場觸覺及前膽！況且，又不是天天或每餐食這類食品，自己懂得分配平衡就好；

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3. 食物本身都是植物性的，做成甚麼賣相及名字，都只是一個代號，沒大不了的；西方情人節都把蛋糕做成心形呢！又不是真的吃個心。

4. 形似的素雞、素魚、素蝦、素鮑、素腸⋯⋯之類素食品本來是為接引素食初階，讓他們與家人食飯可以過度得較自在。如果當年沒有這些植物性食品（不少是大豆製成食品），來來去去只有瓜菜豆腐菇菌類，加上烹調技巧又沒有現在那麼五花百門，持素食的堅毅度就更難了。現在普及發展就走到新高度新境界，其實真要多謝三幾十年的食物研發之輩，才可讓今天市場百花齊放！君不見現在新派素食「植物肉」大受歡迎？外國不少食品製造商也加入生產行列。沒有前人歷史就沒有今天，為推動素食絞盡腦汁，功德無量！

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5. 近年外國生產商也加入生產植物肉、素腸、素扒之煩，只是很多人對西方廠商生產的素食就不會說甚麼假肉。畢竟亦真要多謝他們！共同力量再拓大素食圈更廣泛滲透，是全球普及的一個重要步伐！只要能將素食普及到超市連鎖店都買到，消費者覺得容易找到，增加大眾選擇或購買素食，那就是步伐再推進再擴大，食物形狀不過是一個呈現「手法」。重點是要普及，總有一間店在左近（可以買到）就最好。

再祝大家新春農曆年福富齊來，身心康泰，家和萬事興，日日有運行！