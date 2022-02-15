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15/02/2022

如何走過疫情歲月？縱然疲憊無奈，也要讓個人心態變得強大！

#禮儀 #新冠肺炎 #防疫 #心理情緒 #抗疫 #新型肺炎
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  • 藍婷

    藍婷

    2006年始，於香港、澳門、廣州、上海、成都及寧波為多所著名企業培訓了近一萬人的職場及專業形象。對象包括國內銀行管理層、跨國建築業執行董事及總經理、地產發展商管理層及前線、酒店管理層及職員、建築師、工程師、醫生、律師、會計師、教育顧問、社工、美容化妝顧問、演藝業…曾為商品品牌代言人作形象指導，包括林志玲、徐熙媛、陳慧琳、周慧敏、楊采妮、關詠荷。

    熱衷以工作經歷體驗加生活行為故事結合技巧理論，導引形象IQ有助個人職場及生活帶來優勢、開啟潛能及提升素質。曾為香港經濟日報及Cosmopolitan月刊專欄作者。著作包括「職場易容術」、「形象IQ‧小技巧‧大影響」、「生活形象Modern She」、「模特兒專業路how‧why‧what‧where」。

    形象UP！

    本欄每周二更新

　　疫情不單止未退下來，還變本加勵；有朋友說經歷了足足八個春夏秋冬的疫情歲月，很累，加上經濟不好，很煩，心情很鬱悶。想少點鬱悶需要自己化解，疫情歲月更需要有強大抗疫心態形象，自我化解能力就要value up!!!



　　疫情在2020年開始，翻查記錄，在本欄曾經寫過幾篇疫境自強的文章，分別有：


04/02/2020--【正面抗疫】「疫境自強」三步曲：持素、練功、發願！切忌「吸負」！

11/02/2020--【生命形象UP】別讓疫情癱瘓日常！轉換想法，尋回充實生活，有機會改變事情！

18/02/2020--【生命形象UP】抗疫生活要積極！在家嘗試開始素食生活吧！（附兩款簡易素食譜）

25/02/2020--【生命形象UP】與自己有個約會！抗疫生活要積極，在家培養動靜能量

 

　　之後，也不時提文為抗疫與大家互勵共勉。

 

　　雖然已是兩年前，疫情不單止未退下來，還變本加勵；有朋友說經歷了足足八個春夏秋冬的疫情歲月，很累，加上經濟不好，很煩，心情很鬱悶。想少點鬱悶需要自己化解，疫情歲月更需要有強大抗疫心態形象，自我化解能力就要value up!!!

 

（圖源：網上圖片／由作者提供）

 

　　2003年沙士在幾個月後平息，這一次情況不同，不能相比以此為參考；何時平定下來？沒有先例或經驗可依據，沒有百分百明確的答案，可能歷時非大家想像（或單方面的想）中的時間表。在這現實情況下，大家的抗疫心態，縱使疲憊，縱使無奈，也得要調整，過去的必然式生活不能短時間內回復正常，那就是境不轉，心要轉，心不要被境轉。

 

　　今次可說是生命教育大課題，調整得怎麼樣，一切靠自己平日的「功夫」。以上兩年前的文章，一直都在提出一些觀點及方法，不是什麼大道理，也不是什麼學術研究所得，但就是一些實際要下的功夫、要實在實行的生活習性；例如從2020年2月開始我鼓勵大家素食；食素食得恰當，是可以培養清淨的身心，培養慈悲心，減少恐慌（不能說完全沒有，但有理由相信無論身心也算是自身環保）。

 

（圖源：網上圖片／由作者提供）

 

　　疫緣何時滅？大家都說不準時間表的。怎樣過？專家可以幫我們的身體，但是幫不到個人心態，支持自己在疫情生活還要靠自己心態要強大，這種強大不是「諗」出來，是要做出來；能夠做得愈多，就愈幫自己強大，以應付時間。

 

　　我們心態要強，但不能急，就等於一塊地，有人養地養了十年，才正式開墾耕種，就是因為知道，不合適不合時，欲速則不達，這十年時間是算過花得值，才會有這決定；之後這塊田種出來的收穫的都是好東西，如果只為盡快而草草耕種，結果只會又是一場田地的輪迴。

 

　　要強大心態，方法說出來，可能令很多人失望，因為沒有什麼驚天地泣鬼神的方案，也沒有哪種今日種樹明天就割枝的速度；好像都是老生常談。但是，這是一場洶汰賽，誰可以強大心態應對及生活，誰就是繼續留下來的份子。

 

（圖源：網上圖片／由作者提供）

 

　　這些方案包括：

 

　　時時處處生善念：要抱持善心、善意、善行動；心知道，經常聽，重點是持恆做。有宗教的用個人宗教方法，無宗教也可用自己相信的方式。

 

　　天天欣賞已擁有：我們擁有的不少，不去追逐或埋怨自己沒有的；我們擁有的包括可以睡醒、返工、可以照顧自己、出入自如、想食什麼食什麼、揚一下手就有車、轉一下水籠頭就有熱水、按一下廁所就可以沖廁、拍一下就可開關燈、上網點一下可以購物、打開電腦電話有包羅萬象的資訊及娛樂⋯⋯

 

　　分分秒秒在感恩：感恩自己還可看一些令自己心懷舒暢的書或視頻；不少人為疫情出謀、出策、做研發、配物資、安排人手、前線上下、義工⋯⋯身心俱疲，都在為大家付出努力，縱然有些成效未能盡如一些人意，但是，沒有他們，我們可能甚麼都沒有了。

 

（圖源：網上圖片／由作者提供）

 

　　除了每天的日常習性，每天加強勞動（如清潔或做飯）都是好方法，不一定要靠家務姐姐做，自己都可以親力親為，以勞動及心念代替憂累或不安。每一個當下的內心抱持為大眾為家人為摯愛為自己，心中唸著祝福，善念善意善行功不唐捐，每一小步是一大步。

 

　　祝願疫緣盡滅，也祝福大家同心抗疫；感恩一切，共勉。

 

（圖源：網上圖片／由作者提供）


 

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