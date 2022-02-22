2022北京冬奧「時裝秀」！以山水畫、祥雲為設計，展現中國服飾的詩意畫意！

疫情嚴峻，謹以摯誠衷心祝願大家抗疫能力強大，身體安康，平安過度！感激香港所有為疫情出謀出策、出錢出力、出愛出心、配物資、搞物流、醫護、前線、各崗位義工、幫忙的各方朋友！十分感恩從廣東專程前來馳援香港抗疫的團隊每位愛心專業同胞們！在寒風飄雨的天氣下還要趕工程搭建隔離營的所有項目人員……等等。

2022北京冬奧圓滿落幕，中國隊以9金4銀2銅收官，金牌數和獎牌數均創歷史新高。這個輝煌成就令不知多少華人感動及鼓舞，開幕及閉幕式的表達手法充分展現了中國科技、古今文化歷史交融的人與境物的畫面，都讓人讚嘆！今次讓人熱搜熱話的元素多不勝數，而觸動我神經還包括一批又一批賞心悅目的服裝！有如時裝秀般令人回味！

（圖源：網上圖片／由作者提供）

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尤其是當中的團隊服飾，設計、線條、輪廓、圖案、色彩，實在是中國傳統及現代文化的結合！這批服飾，有力呈現了中國傳統服飾的古典古雅與現代簡約美學！而且當中還蘊含詩意文化。當中有三組服飾，都是來自充滿中國特色的山水畫、祥雲、傳統織物等等為主題核心；顏色則以中國紅、景泰藍及冰川藍，鮮明套目，與冬奧主題對比強烈！加上漢服交領的現代簡約版，整體的輪廓線條都挺拔精緻、輪廓線條充分展現女性體態美！而唯一的男士服也盡現男子雄渾氣場。

（圖源：網上圖片／由作者提供）

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據資料所得，今次冰上場館頒獎服名為「鴻運山水」系列，靈感來自中國名畫《千里江山圖》，裙擺上的畫作線條呈現了古樸典雅之美，而A-line輪廓線條簡潔、流暢，乾淨利落; 特別一讚是袖口的小燈籠束袖設計，富有青春動感魅力。





（圖源：網上圖片／由作者提供）

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雪上場館的頒獎禮服，則以「瑞雪、祥雲」兩個中國傳統符號為主題，這兩個圖案向來有一種吉祥、端莊的意識，較為成熟感，但是設計師巧妙地配以人民間傳統女孩花帽式樣，帽子兩邊為傳統盤花工藝裝飾，人造毛材質作為帽圈保護額頭及雙耳，造型端麗中不失俏皮與活潑風采。





（圖源：網上圖片／由作者提供）

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頒獎廣場頒獎服，靈感是中國傳統唐代織物花紋樣，值得一提的是毛呢氈帽的裝飾牡丹花飾，造型取自敦煌唐代牡丹花，工藝手法採用列入北京非物質文化遺產的傳統工藝——絨花。

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筆者從前寫了超過十年的時尚國際服裝服飾設計師及品牌故事等文章，也大概瞭解過西方普遍的設計概念及運作；如果用時尚輪迴的角度來說，西方時裝界的主題風采的確輪迴了好多個春秋寒暑；以此推輪也不難估計，中西服飾文化已在交換日月風向。同時，論文化角度來說，中國服飾特別具豐富的素材可以解釋；例如今次冬奧這批服飾，大家可留意一下所有的白色毛毛領，不是純粹「隨心喜歡愛怎樣就怎樣的設計」，而是漢服交領的現代變奏版。

交領是指衣服前襟左右相交，左前襟掩向右腋系帶（向右向上掩，將右襟掩覆於內。）的服飾，稱為右衽；中國古代一些少數民族服裝則是相反，就是向左掩，稱為左衽。想容易記正宗漢服交領，簡單記著在外觀上領口呈「y」字形就對！

古代中原地區周邊的一些民族的服裝是向左掩，稱為「左衽」。古代中原貴族「二十而冠」，平民戴巾，只有異族是披髮為常。《論語》中記載孔子曾說，若無管仲尊王攘夷，就會淪為異族統治而「被髮左衽」。由此可見華夏夷狄之分也被體現在服飾之上。此外，中華傳統文化「左」與「右」意味著社會地位等級意識，分為「左尊右卑」與「尊右卑左」兩種。「左尊右卑」主要體現在乘車、官職封號、宮室、陵墓等設置上，「尊右卑左」則包括服飾的衣襟、出身、官制等。道家則有左陽右陰之分，（也有上陽下陰之）；右衽是生人；反之，左衽就是故人，所以壽衣的基本形制就是左衽。

大家以後買中國華服或漢服的時候，如果不想買錯，或不想被誤會就不要搞錯了，記著「y」 形領就對！

中國服飾設計師品牌早在十多年前已陸續登上國際各大時裝周舞台而大放異彩；只是，論普及化的程度，還是遠不及西方設計。今次，希望更多人注意到，也更多蘊含中國傳統文化意識及意境的服裝的生產，更多的時尚中國風「教育」到普羅大眾，自家的中國風衣著文化，絕對值得大家選擇作為日常服飾。





