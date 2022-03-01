驚蟄將至！雨水漸多乍暖還寒！外出衣著10個重點：建議防疫、可加可減、防水防風！

相信本年三月應該是要全民同心及最關鍵的日子，但願一切努力及程序過後可以幫助及化解刻下的危機。也衷心希望大家互助互勉，共同度過這難關！但願大家的抗疫力強大，正面積極心態力強大，各人自己身心能量夠強大，足可蓋過問題、處理及解決問題。

三月五日正是驚蟄。驚蟄意思是天氣轉暖，春雷始鳴，而「驚蟄」即上天以打雷方式驚醒蟄伏於地下冬眠的昆蟲，冬眠的動物開始甦醒並出土活動。雨水漸多，這時中國大部分地區進入春耕季節，是春播的有利時機。驚蟄節氣對我們來說，就是要注意當心氣溫時高時低，乍暖還寒，更要注意身體保健。

（圖源：網上圖片／由作者提供）

這些季節的衣著，或要外出，或要排隊輪候無論是做核酸檢測還是甚麼，都要注意衣物的選擇，要預備可加可減及防水防風的著裝，更要是方便清洗的布料；有些建議希望可以提供予大家有所考量：

1. 戴上一個高防護的口罩，隨身也多帶兩個口罩；萬一人多，出入之後可作替換，或者有需要時用，以防萬一；

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2. 防水防曬的帽，布料盡量是光滑易抹洗，容易捲摺的就更理想；

3. 防UV及多一重防護的面罩；一來可以防塵防飛沫，二來萬一真的在陽光下對雙眼也有保護；當然，太陽眼鏡也可以的；

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4. 內穿布料保暖又易乾爽的打底衫；

5. 外穿布料輕軟較輕鬆的棉質長袖休閒衛衣 / 運動服套裝褲，具彈性，少鈕少扣少拉鏈，容易穿著又讓自己的身體不受太多拘束；容易清洗及乾爽就更好。（萬一排隊期間要去洗手間都可以行動快捷，速去速回。）

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6. 運動服外可加一件夾棉背心，要選輕盈及保暖的；隨天氣狀況可加可減的，也要容易收藏，捲摺收在手提袋內都不會很佔空間；

7. 最外層宜穿上防風、防水，也有保暖作用的乾濕褸或風衣外套，外套可以選擇長度剛包著臀部，寬鬆、輕盈而保暖，當然，厚薄就要視乎到時天氣，萬一而要脫去外套也可以容易捲摺，不要令自己左挽右抽的累累贅贅；

8. 宜預備領巾，以防當時正處於風口方向的話，領巾可保暖頸背甚至包著頭頂（頭頂百會穴的位置是非常重要）；

9. 背包是較好選擇，背起來承力平均，不容易累；要輕盈防水，盡量只帶有需要物品，以輕負擔為前提；也讓自己兩手空下來方便更多；

10. 穿輕便運動鞋，一定要舒服，防水防滑，易穿又易洗。

當然還有常用消毒剎菌噴劑、消毒濕紙巾等裝備；自備水、充電寶，及個人認為必需旁身物品。視乎天氣帶備雨傘或雨衣。

三月天，要注意養身又養生，飲食上要講究清淡，多吃溫補陽氣、抑肝養脾的食物。盡量避免煎炸烤焗食物，不吃油膩、辛辣和刺激性強的食物，如麻辣、辣椒、胡椒等。

艱難時期，宜自勉自勵，發揮互助精神，少讓自己火氣燥，勉傷肝！所以食「對」的食物也對自己身體有幫助！當真的心火盛，要發火，不妨口中即刻唸唸有詞，有宗教的可以唸自己宗教的經句，無宗教的可以多唸讓自己平安心安的話句，讓自己接收聖言或經句的正能量，來化解自己的焦躁不滿或不安。讓我們以敬畏之心，自我淨心、共同淨境；抗疫同心，感恩有您；共勉。



