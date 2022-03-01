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01/03/2022

驚蟄將至！雨水漸多乍暖還寒！外出衣著10個重點：建議防疫、可加可減、防水防風！

#禮儀 #形象 #驚蟄 #乍暖還寒 #防疫 #衣著 #雨水 #春天 #抗疫 #健康
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  • 藍婷

    藍婷

    2006年始，於香港、澳門、廣州、上海、成都及寧波為多所著名企業培訓了近一萬人的職場及專業形象。對象包括國內銀行管理層、跨國建築業執行董事及總經理、地產發展商管理層及前線、酒店管理層及職員、建築師、工程師、醫生、律師、會計師、教育顧問、社工、美容化妝顧問、演藝業…曾為商品品牌代言人作形象指導，包括林志玲、徐熙媛、陳慧琳、周慧敏、楊采妮、關詠荷。

    熱衷以工作經歷體驗加生活行為故事結合技巧理論，導引形象IQ有助個人職場及生活帶來優勢、開啟潛能及提升素質。曾為香港經濟日報及Cosmopolitan月刊專欄作者。著作包括「職場易容術」、「形象IQ‧小技巧‧大影響」、「生活形象Modern She」、「模特兒專業路how‧why‧what‧where」。

    形象UP！

    本欄每周二更新

 

　　相信本年三月應該是要全民同心及最關鍵的日子，但願一切努力及程序過後可以幫助及化解刻下的危機。也衷心希望大家互助互勉，共同度過這難關！但願大家的抗疫力強大，正面積極心態力強大，各人自己身心能量夠強大，足可蓋過問題、處理及解決問題。

 

　　三月五日正是驚蟄。驚蟄意思是天氣轉暖，春雷始鳴，而「驚蟄」即上天以打雷方式驚醒蟄伏於地下冬眠的昆蟲，冬眠的動物開始甦醒並出土活動。雨水漸多，這時中國大部分地區進入春耕季節，是春播的有利時機。驚蟄節氣對我們來說，就是要注意當心氣溫時高時低，乍暖還寒，更要注意身體保健。

 

（圖源：網上圖片／由作者提供）

 

　　這些季節的衣著，或要外出，或要排隊輪候無論是做核酸檢測還是甚麼，都要注意衣物的選擇，要預備可加可減及防水防風的著裝，更要是方便清洗的布料；有些建議希望可以提供予大家有所考量：

 

　　1. 戴上一個高防護的口罩，隨身也多帶兩個口罩；萬一人多，出入之後可作替換，或者有需要時用，以防萬一；

 

（圖源：網上圖片／由作者提供）

 

　　2. 防水防曬的帽，布料盡量是光滑易抹洗，容易捲摺的就更理想；

 

　　3. 防UV及多一重防護的面罩；一來可以防塵防飛沫，二來萬一真的在陽光下對雙眼也有保護；當然，太陽眼鏡也可以的；

 

（圖源：網上圖片／由作者提供）

 

　　4. 內穿布料保暖又易乾爽的打底衫；

 

　　5. 外穿布料輕軟較輕鬆的棉質長袖休閒衛衣 / 運動服套裝褲，具彈性，少鈕少扣少拉鏈，容易穿著又讓自己的身體不受太多拘束；容易清洗及乾爽就更好。（萬一排隊期間要去洗手間都可以行動快捷，速去速回。）

 

（圖源：網上圖片／由作者提供）

（圖源：網上圖片／由作者提供）

（圖源：網上圖片／由作者提供）

（圖源：網上圖片／由作者提供）

 

　　6. 運動服外可加一件夾棉背心，要選輕盈及保暖的；隨天氣狀況可加可減的，也要容易收藏，捲摺收在手提袋內都不會很佔空間；

 

　　7. 最外層宜穿上防風、防水，也有保暖作用的乾濕褸或風衣外套，外套可以選擇長度剛包著臀部，寬鬆、輕盈而保暖，當然，厚薄就要視乎到時天氣，萬一而要脫去外套也可以容易捲摺，不要令自己左挽右抽的累累贅贅；

 

　　8. 宜預備領巾，以防當時正處於風口方向的話，領巾可保暖頸背甚至包著頭頂（頭頂百會穴的位置是非常重要）；

 

　　9. 背包是較好選擇，背起來承力平均，不容易累；要輕盈防水，盡量只帶有需要物品，以輕負擔為前提；也讓自己兩手空下來方便更多；

 

　　10. 穿輕便運動鞋，一定要舒服，防水防滑，易穿又易洗。

 

　　當然還有常用消毒剎菌噴劑、消毒濕紙巾等裝備；自備水、充電寶，及個人認為必需旁身物品。視乎天氣帶備雨傘或雨衣。

 

　　三月天，要注意養身又養生，飲食上要講究清淡，多吃溫補陽氣、抑肝養脾的食物。盡量避免煎炸烤焗食物，不吃油膩、辛辣和刺激性強的食物，如麻辣、辣椒、胡椒等。

 

　　艱難時期，宜自勉自勵，發揮互助精神，少讓自己火氣燥，勉傷肝！所以食「對」的食物也對自己身體有幫助！當真的心火盛，要發火，不妨口中即刻唸唸有詞，有宗教的可以唸自己宗教的經句，無宗教的可以多唸讓自己平安心安的話句，讓自己接收聖言或經句的正能量，來化解自己的焦躁不滿或不安。讓我們以敬畏之心，自我淨心、共同淨境；抗疫同心，感恩有您；共勉。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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